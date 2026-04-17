Jadwal Semifinal Liga Champions 2025-2026: PSG vs Bayern Munich, Arsenal Tantang Atletico Madrid

JADWAL semifinal Liga Champions 2025-2026 sudah diketahui. Ada dua laga seru yang akan digelar yakni antara Paris Saint-Germain (PSG) vs Bayern Munich dan Arsenal melawan Atletico Madrid.

1. Dua Tiket ke Final

Liga Champions 2025-2026 sudah memasuki babak empat besar. Kuartet tersebut kini akan memperebutkan dua tiket untuk bermain di partai final.

Di bagan kiri, PSG selaku juara bertahan ditantang Bayern Munich. Ini disebut sebagai final kepagian lantaran kedua kesebelasan dianggap lebih pas bertemu di partai puncak nanti.

PSG sejatinya tidak tampil meyakinkan sejak fase liga. Perlahan tapi pasti, anak asuh Luis Enrique memainkan gaya terbaiknya hingga akan menantang Bayern yang konsisten sejak musim ini bergulir.

Di atas kertas, Bayern diunggulkan lantaran mencatatkan 9 kemenangan dan hanya kalah 6 kali dalam 15 pertemuan melawan PSG. Duel kedua tim dijamin menghibur dan menghasilkan banyak gol.