Alvaro Arbeloa: Wasit Laga Bayern Munich vs Real Madrid Enggak Pernah Main Sepakbola!

MADRID – Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, benar-benar geram dengan wasit yang memimpin laga leg II Perempatfinal Liga Champions 2025-2026 kontra Bayern Munich. Ia merasa timnya dirugikan dengan keputusan krusial sang pengadil di ujung laga.

Duel Bayern Munich vs Real Madrid itu berlangsung di Stadion Allianz Arena, Munich, Jerman, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB. Pertandingan diwarnai tujuh gol sepanjang 90 menit.

Tiga gol Madrid disarangkan Arda Guler (1’, 29’) dan Kylian Mbappe (42’). Sementara, Bayern membalas lewat Aleksandar Pavlovic (6’), Harry Kane (38’), Luis Diaz (89’), dan Michael Olise (90+4’).

1. Kontroversi

Kontroversi terjadi di menit ke-86 saat wasit Slavko Vincic mencabut kartu kuning kedua untuk Eduardo Camavinga. Gelandang berpaspor Prancis itu harus keluar lapangan gara-gara dinilai menunda restart.

Momen itu jelas jadi pembeda. Madrid, yang dalam keadaan unggul 3-2, justru harus kemasukan dua gol di ujung laga. Mereka pun tersingkir dengan agregat 4-6.

Kekesalan Arbeloa tidak hanya karena kartu merah itu mengubah jalannya laga. Ia tidak habis pikir melihat Vincic sempat plin-plan dengan keputusannya mencabut kartu kuning untuk Camavinga.