HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Streaming Atletico Madrid vs Arsenal di Leg I Semifinal Liga Champions 2025-2026, Live Vision+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |09:08 WIB
Jadwal dan Link Streaming Atletico Madrid vs Arsenal di Leg I Semifinal Liga Champions 2025-2026, Live Vision+
Saksikan laga Atletico Madrid vs Arsenal di Vision+. (Foto: Vision+)
JADWAL dan link live streaming laga Atletico Madrid vs Arsenal di leg pertama semifinal Liga Champions 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang digelar di Stadion Metropolitano, Madrid itu tepatnya akan berlangsung pada Kamis 30 April 2026 dini hari WIB, dan dapat Anda saksikan secara live streaming di Vision+, dengan klik di sini.

Atmosfer stadion yang dikenal panas bisa jadi faktor pembeda, terutama di laga sebesar semifinal seperti ini. Namun, kabar kurang menyenangkan datang dari kubu tuan rumah. Atletico Madrid mengkonfirmasi Pablo Barrios akan absen di kedua leg melawan Arsenal akibat cedera otot. Tak hanya itu, Atletico juga dipastikan kehilangan Jose Gimenez karena cedera.

Di sisi lain, Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi. Permainan cepat, agresif, dan penuh kreativitas menjadi ciri khas mereka musim ini. Bermain tandang bukan berarti mereka akan bertahan, The Gunners justru berpotensi tampil menekan demi mencuri gol penting di leg pertama.

Dengan kondisi skuad yang tak sepenuhnya ideal di kubu Atletico, laga ini bisa berjalan semakin terbuka. Apakah tuan rumah tetap mampu tampil solid, atau justru Arsenal yang mengambil alih kendali sejak awal?

Jadwal Siaran Langsung Atletico Madrid vs Arsenal di VISION+

