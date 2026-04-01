Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di UWCL 2025-2026

JAKARTA – Pertandingan UEFA Women’s Champions League memasuki leg kedua perempatfinal dengan mempertemukan Barcelona dengan sang rival, Real Madrid. Pertandingan Barcelona vs Real Madrid ini akan berlangsung pada Kamis, 2 April 2026 pukul 23.40 WIB.

Laga ini dapat disaksikan melalui live streaming di VISION+ melalui channel beIN Sports 3.

Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling ditunggu dalam UEFA Women’s Champions League 2025-2026. Barcelona datang dengan keunggulan agregat yang cukup besar setelah tampil dominan pada leg pertama.

Pertandingan ini juga menjadi momen spesial karena Barcelona akhirnya kembali bermain di Camp Nou setelah stadion tersebut selesai direnovasi. Dominasi Barcelona atas Madrid juga terlihat dari pertemuan mereka sepanjang musim ini. Barcelona kokoh di puncak dengan 16 poin.

Penyerang Barcelona, Ewa Pajor, menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Ia mencetak gol pada leg pertama dan memiliki catatan impresif saat menghadapi Real Madrid.

Di sisi lain, Real Madrid menghadapi tugas yang sangat berat jika ingin melangkah ke semifinal UEFA Women’s Champions League 2025-2026. Mereka harus membalikkan defisit gol untuk mencatatkan comeback bersejarah dan mencapai semifinal.