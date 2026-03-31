HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |16:15 WIB
Simak jadwal dan link live streaming Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026
JAKARTA – Persaingan papan atas La Liga 2025-2026 kembali menghadirkan laga besar. Duel antara Atlético Madrid melawan FC Barcelona akan berlangsung pada Minggu, 5 April 2026 dini hari WIB.

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui live streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses di sini.

Atletico Madrid vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim tengah bersaing di papan atas klasemen LaLiga musim ini. Atletico Madrid berusaha menjaga momentum untuk tetap berada di jalur perebutan gelar, sementara Barcelona juga tidak ingin kehilangan poin penting dalam perburuan posisi teratas.

Barcelona sejauh ini tampil cukup konsisten sepanjang musim. Dari sekitar 29 pertandingan yang telah dijalani, Blaugrana berhasil mengoleksi 73 poin dan tetap menjadi salah satu kandidat kuat juara musim ini. Sementara itu, Atletico Madrid terus menempel ketat di papan atas dengan selisih poin yang tidak terlalu jauh dari rival-rivalnya.

Namun Barcelona menghadapi tantangan tambahan menjelang laga ini. Salah satu pemain andalan mereka, Raphinha, dilaporkan mengalami cedera saat membela Brazil. Pemain berusia 29 tahun tersebut mengalami cedera pada babak pertama laga uji coba internasional melawan Prancis.

Cedera tersebut membuat kondisi Raphinha masih diragukan untuk tampil dalam pertandingan besar melawan Atletico Madrid. Tentu mereka mengejar waktu agar andalannya bisa pulih jelang laga.

 

