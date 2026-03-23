Real Madrid Menang Comeback 3-2 atas Atletico Madrid, Alvaro Arbeloa: Kami Tunjukkan Karakter!

Alvaro Arbeloa girang Real Madrid menunjukkan karakter saat menang comeback atas Atletico Madrid 3-2 (Foto: Real Madrid)

MADRID – Real Madrid menunjukkan karakter tangguh usai mengalahkan Atletico Madrid 3-2 pada jornada 29 Liga Spanyol 2025-2026. Pelatih interim Alvaro Arbeloa senang tujuan meraih tiga poin bisa tercapai.

1. Tertinggal 0-2

Real Madrid vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: Real Madrid)

Laga Real Madrid vs Atletico Madrid itu digelar di Stadion Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu (23/3/2026) dini hari WIB. Los Blancos harus bersusah payah untuk mendulang tiga poin krusial di laga derby.

Atletico unggul 2-0 duluan lewat Ademola Lookman (33’) dan Nahuel Molina (66’). Namun, Madrid bangkit via brace Vinicius Jr (52’, 72’) dan Federico Valverde (55’).

2. Main 10 Orang

Tak hanya tertinggal duluan, kesulitan lain dialami Madrid. Valverde dikartu merah di menit ke-77! Alhasil, mereka harus mempertahankan keunggulan dengan 10 orang selama 13 menit plus injury time. Untungnya, angka penuh bisa didapat.

Arbeloa mengaku Madrid telah menunjukkan karakter dan kekuatan mental. Ia mengakui tidak mudah untuk bermain dengan 10 orang dalam keadaan lawan yang memburu gol mati-matian.