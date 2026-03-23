Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Menang Comeback 3-2 atas Atletico Madrid, Alvaro Arbeloa: Kami Tunjukkan Karakter!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |16:13 WIB
Real Madrid Menang <i>Comeback</i> 3-2 atas Atletico Madrid, Alvaro Arbeloa: Kami Tunjukkan Karakter!
Alvaro Arbeloa girang Real Madrid menunjukkan karakter saat menang comeback atas Atletico Madrid 3-2 (Foto: Real Madrid)
A
A
A

MADRID – Real Madrid menunjukkan karakter tangguh usai mengalahkan Atletico Madrid 3-2 pada jornada 29 Liga Spanyol 2025-2026. Pelatih interim Alvaro Arbeloa senang tujuan meraih tiga poin bisa tercapai.

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Tertinggal 0-2

Real Madrid vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: Real Madrid)
Real Madrid vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: Real Madrid)

Laga Real Madrid vs Atletico Madrid itu digelar di Stadion Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu (23/3/2026) dini hari WIB. Los Blancos harus bersusah payah untuk mendulang tiga poin krusial di laga derby.

Atletico unggul 2-0 duluan lewat Ademola Lookman (33’) dan Nahuel Molina (66’). Namun, Madrid bangkit via brace Vinicius Jr (52’, 72’) dan Federico Valverde (55’).

2. Main 10 Orang

Tak hanya tertinggal duluan, kesulitan lain dialami Madrid. Valverde dikartu merah di menit ke-77! Alhasil, mereka harus mempertahankan keunggulan dengan 10 orang selama 13 menit plus injury time. Untungnya, angka penuh bisa didapat.

Arbeloa mengaku Madrid telah menunjukkan karakter dan kekuatan mental. Ia mengakui tidak mudah untuk bermain dengan 10 orang dalam keadaan lawan yang memburu gol mati-matian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement