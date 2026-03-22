Real Madrid vs Atletico Madrid: Diego Simeone Jadi Korban Alvaro Arbeloa Berikutnya?

MADRID – Duel Real Madrid vs Atletico Madrid akan tersaji di jornada 29 Liga Spanyol 2025-2026. Akankah Diego Simeone jadi korban berikutnya dari pelatih interim Alvaro Arbeloa?

Laga Real Madrid vs Atletico Madrid itu akan berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu 23 Maret 2026 pukul 03.00 WIB. Ini bakal jadi Derby Madrileno pertama buat Arbeloa selaku pelatih.

1. Masa-Masa Terbaik

Pria asal Spanyol itu tengah menikmati masa-masa terbaiknya di kursi pelatih Madrid. Betapa tidak, Los Blancos dibawanya meraih empat kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Bahkan, dua dari empat kemenangan itu diraih melawan salah satu juru taktik terbaik dunia yakni Pep Guardiola! Sebelum itu, Arbeloa sudah lebih dulu menang back to back lawan Jose Mourinho yang mengasuh Benfica.

Kendati masih bau kencur di dunia kepelatihan, polesan Arbeloa cukup terlihat dari laga-laga tersebut. Simeone mengakui eks bek Real Madrid tersebut memiliki keunggulan tertentu.

“Dia melakukan pekerjaan bagus. Hasilnya cukup berbicara. Ada koneksi yang nyata dengan para pemain. Di luar kemampuan teknis kami sebagai pelatih, selalu ada hal ekstra,” papar Simeone, dikutip dari Football Espana, Minggu (22/3/2026).