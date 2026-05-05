Link Live Streaming Arsenal vs Atletico Madrid di Semifinal Liga Champions 2025-2026

LONDON – Duel Arsenal vs Atletico Madrid akan tersaji di semifinal Liga Champions 2025-2026.

Duel Arsenal vs Atletico Madrid akan tersaji di leg II semifinal Liga Champions 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Emirates, London, Inggris, Rabu 6 Mei 2026 pukul 02.00 WIB.

1. Cukup Menang

Kedua kesebelasan bermain 1-1 di leg pertama yang digelar pekan lalu di markas Atletico Madrid. Alhasil, peluang untuk melaju ke partai puncak sama besarnya buat kedua kesebelasan.

Yang perlu dilakukan Arsenal dan Atletico hanyalah memenangi laga. Entah itu 90 menit atau 120 menit, yang mencetak gol lebih banyak akan melaju.

Bagi Arsenal, kemenangan akan menggaransi final kedua mereka sepanjang sejarah klub di Liga Champions. The Gunners pernah tampil di partai puncak pada Liga Champions 2005-2006 alias 20 tahun silam.

Sedangkan, Atletico Madrid sudah tiga kali lolos ke final dan selalu menderita kekalahan. Karena itu, mereka sangat penasaran untuk membawa pulang La Orejona –sebutan trofi Liga Champions dalam bahasa Spanyol.