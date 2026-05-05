Jadwal dan Link Live Streaming Arsenal vs Atletico Madrid di Leg II Semifinal Liga Champions 2025-2026

JAKARTA – Duel panas akan tersaji dalam lanjutan semifinal leg kedua Liga Champions UEFA 2025-2026 yang mempertemukan Arsenal vs Atletico Madrid. Laga ini menjadi penentuan terakhir bagi kedua tim untuk mengamankan satu tempat di partai final yang sangat bergengsi.

Pada leg pertama yang berlangsung sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1. Hasil ini membuat peluang kedua tim masih terbuka lebar jelang leg kedua. Dengan agregat sementara yang seimbang, pertandingan leg kedua dipastikan berlangsung dengan tensi tinggi.

Arsenal yang akan bermain di kandang Emirates Stadium, diprediksi tampil lebih agresif, sementara Atletico Madrid tetap mengandalkan pertahanan disiplin serta serangan balik cepat khas mereka.

Bagi para pencinta sepakbola, laga ini tentu sayang untuk dilewatkan. Catat jadwal pertandingan semifinal leg kedua Liga Champions berikut:

Arsenal vs Atletico Madrid

Hari/tanggal: Rabu, 6 Mei 2026

Pukul: 02.00 WIB

Channel: beIN Sports 1 di VISION+