HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Klub Top yang Sering Juara Liga Indonesia, Nomor 1 Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |11:38 WIB
3 Klub Top yang Sering Juara Liga Indonesia, Nomor 1 Persib Bandung
Persib Bandung berpotensi merebut gelar juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
ADA 3 klub top yang sering juara Liga Indonesia yang menarik untuk dibahas. Sejatinya, menentukan siapa raja sepak bola Indonesia memang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang.

Sebab sejarah panjang sepak bola Indonesia telah melewati berbagai transformasi, mulai dari era amatir Perserikatan hingga liga profesional modern. Namun, jika kita menarik garis sejak tahun 1994, saat kompetisi Perserikatan dan Galatama dilebur menjadi Liga Indonesia, peta kekuatan klub mulai mengerucut pada beberapa nama besar.

Hingga musim 2025-2026 yang tengah berlangsung, persaingan untuk menjadi yang terbaik semakin memanas, terutama dengan dominasi beberapa klub tradisional yang tetap konsisten di papan atas.

Berikut 3 Klub Top yang Sering Juara Liga Indonesia:

1. Persib Bandung (4 Gelar)

Skuad Persib Bandung mengangkat trofi juara Liga 1 2024-2025 (Foto: Persib Bandung)

Persib Bandung saat ini memegang status sebagai salah satu raja di era profesional dengan koleksi 4 trofi (1994-1995, 2014, 2023-2024, dan 2024-2025). Di bawah asuhan Bojan Hodak, Maung Bandung berpeluang besar mengukir sejarah baru musim ini.

Hingga pekan ke-32, Persib kukuh di puncak klasemen dengan 75 poin. Meski poinnya sama dengan Borneo FC, Persib unggul secara head-to-head (menang 3-1 di Bandung dan imbang 1-1 di Samarinda), sehingga gelar juara musim 2025-2026 kini berada di depan mata.

Jika berhasil juara di musim ini, maka total gelar Persib nantinya akan menjadi 5 trofi. Sebuah catatan yang luar biasa, aplaagi Persib melakukannya dengan cara hattrick juara.

2. Persipura Jayapura (4 Gelar)

Persipura Jayapura.

Persipura Jayapaura sempat menjadi kekuatan paling menakutkan di Indonesia. Meskipun pada era Perserikatan Tim berjuluk Mutiara Hitam ini belum pernah mencicipi gelar, Persipura meledak di era profesional dengan menyabet 4 gelar juara pada musim 2005, 2008-2009, 2010-2011, dan 2013.

 

