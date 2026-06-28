Tiket Asia Jadi Magnet, Persib Bandung Berpeluang Tikung Mariano Peralta dari Persija Jakarta

JAKARTA - Langkah Persija Jakarta untuk mengamankan tanda tangan Mariano Peralta kini berada di ujung tanduk setelah rival abadi mereka, Persib Bandung, mulai mengintip peluang untuk membajak sang striker asal Argentina. Jurnalis terkemuka asal Italia, Lorenzo Lepore, mengungkapkan proses negosiasi antara Peralta dan manajemen Macan Kemayoran mendadak mandek di tengah jalan.

Mariano Peralta belakangan kencang dikabarkan segera berseragam Persija Jakarta. Bahkan, pelatih baru Persija Shin Tae-yong sempat mengonfirmasi ketertarikannya terhadap Peralta.

Peralta menjadi target utama pada bursa transfer Super League setelah tampil impresif di musim 2025-2026. Pemain berusia 28 tahun itu berhasil mencatatkan 20 gol dan 14 assist dari 32 pertandingan untuk Borneo FC.

Catatan itu membuat sejumlah klub kepincut dengan Peralta. Macan Kemayoran -julukan Persija- disebut-sebut menjadi yang terdepan dalam perburuan Mariano Peralta.

1. Persija Terganjal Ambisi sang Striker

Lepore mengungkapkan sudah ada komunikasi intens antara Peralta dan Persija. Namun, kesepakatan terancam batal. Lepore juga mengungkap bahwa sejumlah klub mencoba menawar Peralta mulai dari Dewa United hingga Persebaya.

"Kesepakatan antara Mariano Peralta dan Persija Jakarta sudah hampir rampung, lalu tiba-tiba terancam batal," tulis Lepore dalam unggahan akun Instagram pribadinya @lorenzooleporee, dikutip pada Minggu (28/6/2026).

mariano peralta foto borneo fc

"Dewa United dan Persebaya sempat menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah masuk ke tahap negosiasi nyata, sebagaimana telah kami ungkap secara eksklusif," sambung laporan tersebut.

Lepore juga mengungkap Persib Bandung menaruh minat pada Peralta. Menurut jurnalis asal Italia itu, Peralta terancam batal gabung Persija karena Macan Kemayoran tak bermain di kompetisi AFC Champions League (ACL) Two musim depan.