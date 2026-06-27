Persib Bandung Pinjamkan Zulkifli Lukmansyah demi Jam Terbang

BANDUNG – Persib Bandung resmi meminjamkan Zulkifli Lukmansyah musim depan. Hal itu dilakukan agar sang pemain mendapatkan lebih banyak jam terbang.

Peminjaman ini diharapkan bisa membantu Zulkifli meningkatkan pengalaman bertanding dan mempercepat proses adaptasi sebagai pesepak bola profesional. Persib menilai menit bermain menjadi faktor penting dalam perkembangan karier pemain muda.

1. Binaan Akademi Persib Bandung

Zulkifli merupakan salah satu pemain hasil pembinaan Akademi Persib yang terus berkembang sejak usia muda. Pemain kelahiran Bandung, 8 September 2006, itu melewati berbagai tahapan hingga tampil bersama tim Elite Pro Academy (EPA) Liga 1.

Performa positif yang ditunjukkan Zulkifli membuat pelatih Bojan Hodak memberikan kesempatan promosi ke tim senior. Kepercayaan tersebut diberikan saat Persib menjalani putaran kedua Liga 1 2024-2025.

Nama Zulkifli mulai mendapat sorotan setelah tampil menjanjikan di Piala Presiden 2025. Kecepatan, keberanian, dan kemampuan tekniknya membuat pemain berusia muda itu dianggap memiliki potensi besar untuk masa depan Persib.

Namun, perjalanan Zulkifli sempat terganggu akibat cedera yang membuatnya harus absen cukup lama. Kondisi tersebut membuatnya kehilangan banyak kesempatan tampil bersama Persib pada kompetisi Liga 1 2025-2026.

Meski begitu, Zulkifli tetap menunjukkan sikap profesional selama masa pemulihan. Ia terus menjaga kondisi fisik dan mendapatkan kesempatan menjaga ritme permainan bersama Persib U-20 di EPA 2025-2026.

2. Jangka Panjang

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan keputusan peminjaman ini dilakukan demi perkembangan jangka panjang sang pemain. Persib ingin Zulkifli mendapatkan lingkungan kompetitif untuk meningkatkan kualitasnya.

"Komitmen kami tetap sama, yakni memberikan ruang dan kesempatan terbaik bagi para pemain muda untuk terus berkembang,” kata Adhit, dilansir dari laman resmi Persib, Sabtu (27/6/2026).