Masa Depan Robi Darwis Jadi Teka-teki Usai Tinggalkan Persib Bandung

MASA depan Robi Darwis jadi teka-teki usai memutuskan meninggalkan Persib Bandung. Pasalnya, ia tidak mengungkap mau pergi ke mana selanjutnya.

Robi resmi berpisah dengan Maung Bandung usai empat tahun bersama. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan akademi Persib pada musim 2022.

1. Bagian Penting

Meski sempat menjalani masa peminjaman ke Dewa United, Robi merupakan bagian penting dari pengembangan skuad Persib. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu mencatat 73 penampilan, satu gol, serta empat assist.

"Persib akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan karier saya. Saya banyak belajar, berkembang, dan mendapatkan pengalaman berharga di Persib," kata Robi dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (27/6/2026).

Bersama Persib, Robi juga berhasil menyabet tiga gelar Liga Indonesia atau Super League. Penampilan apik membuatnya sempat dipanggil beberapa kali ke skuad Timnas Indonesia U-23.

Sekarang, masa depan Robi Darwis menjadi misteri. Menurut laman resmi Persib, belum ada klub yang secara resmi mendekati pemain kelahiran Cianjur, Jawa Barat, itu.