Resmi! Real Madrid Rekrut Bernardo Silva hingga Tahun 2028

MADRID – Real Madrid secara resmi mengumumkan keberhasilan mereka mendatangkan bintang asal Portugal, Bernardo Silva. Pemain lincah tersebut telah menyepakati kontrak berdurasi dua musim yang akan mengikatnya di Santiago Bernabeu hingga 30 Juni 2028, dengan opsi perpanjangan untuk satu musim berikutnya.

“Real Madrid C.F. dan Bernardo Silva telah mencapai kesepakatan untuk menjadi pemain Real Madrid untuk dua musim berikutnya, hingga 30 Juni 2028,” bunyi laporan dari laman resmi Real Madrid, dikutip Rabu (17/6/2026).

Gelandang berusia 31 tahun itu bergabung dengan status bebas transfer setelah masa baktinya bersama Manchester City, klub yang dibelanya sejak 2017 dan menjadikannya pilar penting di bawah asuhan Josep Guardiola, resmi berakhir. Bernardo Silva saat ini diketahui tengah fokus membela Tim Nasional (Timnas) Portugal di ajang Piala Dunia 2026.

Kehadiran Bernardo sekaligus menambah daftar belanja agresif El Real musim ini. Namanya menyusul Marc Cucurella yang sudah diumumkan terlebih dahulu, serta menyisakan Denzel Dumfries dan Ibrahima Konate yang dikabarkan tinggal menunggu waktu untuk segera diperkenalkan secara resmi ke publik Madrid.

Bernardo Silva gabung Real Madrid

1. Permintaan Khusus Mourinho

Langkah manajemen Real Madrid dalam mengamankan jasa Bernardo Silva bukan tanpa alasan. Gelandang kreatif ini merupakan permintaan langsung dari sang pelatih, Jose Mourinho, yang menginginkan penyegaran dan tambahan kreativitas di lini tengah Los Blancos setelah melewati musim yang cukup berat.

Nama Bernardo menjadi menu utama dalam pertemuan kilat yang terjadi seminggu lalu di Valdebebas antara petinggi klub Jose Angel Ssnchez, pencari bakat Juni Calafat, agen super Jorge Mendes, dan Mourinho sendiri. Berkat pergerakan cepat tersebut, Real Madrid sukses menyalip dua rival domestik mereka, Barcelona dan Atletico Madrid, yang sebelumnya juga sangat meminati sang pemain.