Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA SPANYOL

Piala Dunia 2026: Marc Cucurella Gabung, Real Madrid Punya Wakil di Timnas Spanyol!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |17:07 WIB
Piala Dunia 2026: Marc Cucurella Gabung, Real Madrid Punya Wakil di Timnas Spanyol!
Marc Cucurella resmi gabung Real Madrid jelang perkuat Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. (Foto: Laman resmi Real Madrid)
A
A
A

REAL Madrid resmi memiliki perwakilan di Tim Nasional (Timnas) Spanyol yang ambil bagian di Piala Dunia 2026. Kepastian itu terjadi setelah Real Madrid memboyong Marc Cucurella dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026.

“Real Madrid dan Chelsea mencapai kesepakatan transfer untuk Marc Cucurella. Ia akan dikontrak hingga enam tahun ke depan atau hingga 30 Juni 2032,” tulis laman resmi Real Madrid pada Senin (15/6/2026).

Marc Cucurella bersama kekasih dan anak. (Foto: X/@_claurodri)
Marc Cucurella bersama kekasih dan anak. (Foto: X/@_claurodri)

1. Harga Transfer Marc Cucurella ke Real Madrid

Lantas, berapa harga transfer Marc Cucurella ke Real Madrid? Berdasarkan informasi jurnalis Italia Fabrizio Romano, manajemen Real Madrid mengeluarkan 60 juta euro atau sekira Rp1,23 triliun.

“Resmi: Marc Cucurella gabung Real Madrid dengan nilai transfer 55 juta euro plus bonus 5 juta euro dari Chelsea. Kontrak berlaku hingga Juni 2032,” tulis Fabrizio Romano.

2. Real Madrid Punya Wakil di Timnas Spanyol

Seiring bergabungnya Marc Cucurella, Real Madrid jadi memiliki wakil di Timnas Spanyol yang segera tampil di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, tak ada satu pun pemain Real Madrid dalam daftar 26 pemain yang dibawa pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, ke Piala Dunia 2026.

Sejatinya ada satu pemain Real Madrid yang benar-benar layak membela Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, yakni Dean Huijsen. Namun, eks bek Bournemouth itu tidak mendapat pemanggilan dari Luis de la Fuente.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/51/3224627/yasin_ayari_cetak_2_gol_saat_swedia_menang_5_1_atas_tunisia_di_piala_dunia_2026_fifa-oAyb_large.jpg
Penyebab Top Skor Sementara Piala Dunia 2026 Yasin Ayari Enggan Selebrasi Gol di Laga Swedia vs Tunisia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/51/3224632/penerbangan_pemain_timnas_uruguay_tertunda-oejZ_large.jpg
Penyebab Penerbangan Timnas Uruguay Tertunda Jelang Lawan Arab Saudi di Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/51/3224604/viktor_gyokeres_dan_alexander_isak-xehi_large.jpg
Swedia Kalahkan Tunisia 5-1: Gyokeres dan Isak Cetak Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/51/3224591/timnas_belgia_menang_5_0_lawan_tunisia_pada_pertandingan_persahabatan_jelang_piala_dunia_2026-3cpi_large.jpg
Prediksi Skor Timnas Belgia vs Timnas Mesir di Piala Dunia 2026: Red Devil Raih Kemenangan Pertama?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/15/11/1717677/papan-tulis-sakti-jepang-bikin-belanda-mandek-dhz.webp
Papan Tulis Sakti Jepang Bikin Belanda Mandek
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/14/okezone_national_championship_2026.jpg
SMK Nusantara Jakarta Juara Okezone National Championship 2026, Taklukkan SMKN 3 Bekasi Lewat Adu Penalti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement