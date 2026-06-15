Piala Dunia 2026: Marc Cucurella Gabung, Real Madrid Punya Wakil di Timnas Spanyol!

REAL Madrid resmi memiliki perwakilan di Tim Nasional (Timnas) Spanyol yang ambil bagian di Piala Dunia 2026. Kepastian itu terjadi setelah Real Madrid memboyong Marc Cucurella dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026.

“Real Madrid dan Chelsea mencapai kesepakatan transfer untuk Marc Cucurella. Ia akan dikontrak hingga enam tahun ke depan atau hingga 30 Juni 2032,” tulis laman resmi Real Madrid pada Senin (15/6/2026).

Marc Cucurella bersama kekasih dan anak. (Foto: X/@_claurodri)

1. Harga Transfer Marc Cucurella ke Real Madrid

Lantas, berapa harga transfer Marc Cucurella ke Real Madrid? Berdasarkan informasi jurnalis Italia Fabrizio Romano, manajemen Real Madrid mengeluarkan 60 juta euro atau sekira Rp1,23 triliun.

“Resmi: Marc Cucurella gabung Real Madrid dengan nilai transfer 55 juta euro plus bonus 5 juta euro dari Chelsea. Kontrak berlaku hingga Juni 2032,” tulis Fabrizio Romano.

2. Real Madrid Punya Wakil di Timnas Spanyol

Seiring bergabungnya Marc Cucurella, Real Madrid jadi memiliki wakil di Timnas Spanyol yang segera tampil di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, tak ada satu pun pemain Real Madrid dalam daftar 26 pemain yang dibawa pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, ke Piala Dunia 2026.

Sejatinya ada satu pemain Real Madrid yang benar-benar layak membela Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, yakni Dean Huijsen. Namun, eks bek Bournemouth itu tidak mendapat pemanggilan dari Luis de la Fuente.