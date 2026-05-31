Tandem Jay Idzes di Sassuolo Jadi Incaran Inter Milan dan Juventus

JAKARTA - Nama Tarik Muharemovic dikaitkan dengan sejumlah tim besar pada bursa transfer musim panas ini. Tandem bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, di Sassuolo tersebut dikabarkan jadi rebutan Inter Milan dan Juventus.

Bek asal Bosnia Herzegovina tersebut mengaku senang mendengar kabar klub besar Serie A meminatinya. Namun, ia belum bisa berbicara banyak.

"Senang mendengar hal-hal itu, tetapi saat ini hanya ada Piala Dunia. Saya pernah berada di satu sisi (Juventus-red), dan saya bisa memikirkannya lebih lanjut di sana juga. Kita tidak pernah tahu, lalu kita lihat saja nanti," katanya kepada SportMediaset, melansir Tutto Mercato, Minggu (31/5/2026).

Muharemovic pernah membela Juventus. Ia didatangkan Si Nyonya Tua dari klub Austria Wolfsberger AC pada musim 2021/2022. Saat itu, Muharemovic yang masih berusia 18 tahun tersebut diproyeksikan bermain di Juventus U-19.

Semusim kemudian, ia dipromosikan ke Juventus U-23. Pada musim 2024/2025, Sassuolo pun meminjamnnya. Semusim kemudian Sassoulo mendatangkan bek tengah tersebut secara permanen.