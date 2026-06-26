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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Man City Sepakat Tebus Anderson Rp2,73 Triliun, Pecahkan Rekor Klub

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |17:20 WIB
Man City Sepakat Tebus Anderson Rp2,73 Triliun, Pecahkan Rekor Klub
Man City Sepakat Tebus Anderson Rp2,73 Triliun, Pecahkan Rekor Klub (Instagram/@elliotandersonn)
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JAKARTA - Manchester City dilaporkan telah meraih kesepakatan dengan Nottingham Forest untuk merekrut Elliot Anderson. Biaya transfer gelandang tersebut diperkirakan mencapai 116 juta poundsterling atau sekitar Rp2,73 triliun. 

1. Siapkan 116 Juta Poundsterling

Jumlah itu akan memecahkan rekor transfer City. Transfer ini juga akan menjadikan Anderson sebagai pemain Inggris termahal sepanjang masa.

Melansir Sky Sport, Jumat (26/6/2026), Nottingham Forest telah memberikan izin kepada gelandang tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis dalam waktu dekat.

Anderson saat ini berada di AS bersama timnas Inggris di Piala Dunia. Sejauh ini, ia telah menjadi starter dalam dua pertandingan grup.

"Diskusi sedang berlangsung mengenai kapan Anderson dapat menjalani pemeriksaan medis, mengingat Inggris akan bermain pada hari Sabtu melawan Panama di pertandingan terakhir Grup L," demikian lapor Sky Sports.

Elliot Anderson (Instagram/@elliotandersonn)
Elliot Anderson (Instagram/@elliotandersonn)

Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah.

Sebelumnya, pada awal Juni, tawaran awal Man City untuk Anderson ditolak oleh Nottingham Forest.

Pemain berusia 23 tahun itu terikat kontrak dengan Nottingham Forest hingga 2029. Ia telah menjadi target utama Man City di lini tengah musim panas ini.

 

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