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Ipswich Town Jumpa Oxford United, Elkan Baggott Bakal Hadapi Ole Romeny dan Marselino Ferdinan?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |18:06 WIB
Ipswich Town Jumpa Oxford United, Elkan Baggott Bakal Hadapi Ole Romeny dan Marselino Ferdinan?
Ipswich Town akan menggelar laga uji coba pramusim melawan Oxford United sehingga dua pemain Timnas Indonesia berpotensi bertemu (Foto: OKezone/Aldhi Chandra Setiawan)
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DUA pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott dan Ole Romeny, berpotensi saling berhadapan di laga pramusim. Sebab, Ipswich Town dijadwalkan menggelar partai pramusim melawan Oxford United.

Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Kassam, Oxford, Inggris pada 1 Agustus 2026. Menariknya, Ipswich juga akan menghadapi Wycombe Wanderers di hari yang sama tapi digelar di venue berbeda.

1. Turunkan Skuad Berbeda

Jadwal Pramusim Ipswich Town jelang Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Ipswich Town)
Jadwal Pramusim Ipswich Town jelang Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Ipswich Town)

Ipswich Town juga akan menurunkan skuad yang berbeda dalam dua pertandingan itu. Dengan demikian, peluang Elkan Baggott untuk bermain tentu sangat besar.

Belum diketahui di pertandingan mana Baggott akan diturunkan. Jika diturunkan dalam laga melawan Oxford United, ia berpotensi bersua dengan kompatriotnya Ole Romeny.

"Town kemudian akan menurunkan dua tim berbeda untuk menghadapi Oxford United dan Wycombe Wanderers pada hari Sabtu, 1 Agustus," tulis keterangan resmi klub, dikutip pada Rabu (17/6/2026).

"Pertandingan di Stadion Kassam melawan Oxford dimulai pukul 12 siang, dengan waktu kickoff yang lebih siang yaitu pukul 4 sore untuk pertandingan di Adams Park," sambung keterangan resmi itu.

 

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