John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Gabung Bolton Wanderers di Musim 2026-2027?

PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, dijamin sedang berbahagia saat ini. Sebab, salah satu bek andalannya di Timnas Indonesia, Elkan Baggott, disebut-sebut akan gabung klub Liga 2 Inggris (Divisi Championship), Bolton Wanderers.

Menurut laporan media Inggris Inside BL6, Elkan Baggott merupakan rekrutan ideal bagi Bolton Wanderers. Dari skala 1-10, Elkan Baggott diberi nilai 8 oleh media Inggris tersebut.

InsideBL6 menjagokan Elkan Baggott gabung Bolton Wanderers. (Foto: InsideBL6)

1. Bolton Wanderers Butuh Tambahan Tenaga di Lini Belakang

Elkan Baggott yang berpengalaman bermain di Liga 2 Inggris bersama Ipswich Town, memiliki atribut cocok untuk memperkukuh pertahanan Bolton Wanderers. Memiliki tinggi badan 196 sentimeter, Elkan Baggott tangguh saat duel di udara.

Di FIFA Matchday Juni 2026, Elkan Baggott menunjukan kecapakan lain saat membela Timnas Indonesia. Ia beberapa kali memenangkan sprint-sprint pendek, khususnya saat Timnas Indonesia melawan Oman.

Bagi pencinta sepakbola Inggris, tentu tak asing dengan nama Bolton Wanderers. Mereka pernah 11 musim beruntun (2001-2002 hingga 2011-2012) eksis di kasta teratas Liga Inggris, Premier League.

Pencapaian paling epic dicatatkan Bolton Wanderers di Liga Inggris 2004-2005. Berkat finis keenam di klasemen akhir, Jay-Jay Okocha dan kawan-kawan berhak ambil bagian di Piala UEFA 2004-2005.