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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Usai Laga Chelsea vs AC Milan, Manchester United Legends vs Liverpool Legends Siap Guncang Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |16:40 WIB
Usai Laga Chelsea vs AC Milan, Manchester United Legends vs Liverpool Legends Siap Guncang Jakarta
Manchester United Legends vs Liverpool Legends bakal berlangsung di SUGBK. (Foto: Liverpool FC)
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JAKARTA – Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dipastikan akan menjadi panggung rangkaian pertandingan sepak bola internasional bergengsi sepanjang tahun ini. Salah satu duel yang paling dinantikan adalah laga sarat nostalgia antara Manchester United Legends melawan Liverpool Legends yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang.

Informasi menarik tersebut diungkapkan langsung oleh Manajer Stadion Utama Pusat Pengelolaan Komplek GBK, M. Rijal, saat menghadiri konferensi pers terkait laga Aston Villa melawan Indonesia All Stars di Jakarta, Senin (22/6/2026). Pertandingan antara Aston Villa dan Indonesia All Stars sendiri rencananya akan dihelat di SUGBK pada 1 Agustus 2026.

Rijal menyatakan rasa bangganya karena SUGBK terus mendapatkan kepercayaan dari klub-klub raksasa Eropa sebagai destinasi utama untuk mengisi agenda pramusim mereka. Karena itu, agenda kegiatan di stadion kebanggaan Indonesia ini dipastikan akan sangat padat sepanjang tahun ini.

1. Bocoran Agenda

"Setelah pertandingan ini ada dua pertandingan internasional lagi yang akan dilaksanakan di GBK. Jadi ada, bisa bocoran dikit ya Chelsea vs AC Milan. Kemudian pada November, itu ada Manchester sama Liverpool, tapi yang legends," kata Rijal di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@ManUtd)
Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@ManUtd)

Pertandingan antara Chelsea menghadapi AC Milan dijadwalkan bergulir pada 8 Agustus 2026. Pertemuan kedua tim raksasa tersebut dikemas dalam laga persahabatan sebagai bagian dari persiapan momentum pramusim 2026-2027 mereka.

 

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