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Wajib Menang Lawan Manila Digger, Marc Klok Pastikan Persib Bandung Tampil Mati-Matian demi ACL 2 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |15:11 WIB
Wajib Menang Lawan Manila Digger, Marc Klok Pastikan Persib Bandung Tampil Mati-Matian demi ACL 2 2026-2027
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/marcklok)
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BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan kesiapan penuh timnya untuk berjuang habis-habisan menghadapi perwakilan Filipina. Manila Digger. Ia tahu Persib wajib menang demi mengamankan tiket lolos ke fase grup AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027.

Duel penentuan babak play-off antara kedua kesebelasan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Senin 31 Agustus 2026, dengan membawa ambisi besar dari kubu tuan rumah.

Marc Klok menyatakan sangat antusias untuk memainkan laga timnya melawan Manila Digger. Baginya, setiap laga dalam ACL Two akan menghadirkan berbagai tantangan dan pengalaman menarik.

"AFC Champions League Two selalu menjadi pertandingan yang menarik, entah itu fase grup atau play-off. Bagi klub, ini adalah pertandingan yang penting juga bagi para pemain, selalu menyenangkan untuk bermain di sini," kata Klok dilansir dari laman Persib, Minggu (30/8/2026).

Marc Klok. (Foto: Instagram/marcklok)
Marc Klok. (Foto: Instagram/marcklok)

1. Target Kemenangan Mutlak

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan kemenangan adalah target utama dalam laga nanti. Dia pastikan seluruh pemain akan berusaha tampil dengan semaksimal mungkin agar timnya meraih apa yang sudah ditargetkan.

 

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