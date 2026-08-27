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Matteo Guendouzi Dikeroyok Pemain hingga Suporter Usai Laga Olympique Lyon vs Fenerbahce

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |12:30 WIB
Matteo Guendouzi Dikeroyok Pemain hingga Suporter Usai Laga Olympique Lyon vs Fenerbahce
Pemain Fenerbahce, Matteo Guendouzi. (Foto: Instagram/matteoguendouzi)
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DECINES – Kericuhan luar biasa pecah usai Fenerbahce menang 2-1 (agregat 3-2) pada leg II playoff Liga Champions 2026-2027, di Stadion Groupama pada Kamis (27/8/2026) dini hari WIB. Mantan gelandang Arsenal asal Prancis, Matteo Guendouzi, mendadak berada di tengah pusaran kekacauan yang melibatkan pemain, staf pelatih, hingga penonton.

Menurut laporan L'Equipe, ketegangan sudah terasa sejak awal ketika Guendouzi, yang kini berkarier di Turki, mendapat cemoohan keras dari suporter tuan rumah saat pemanasan. Mengingat riwayat masa lalunya bersama rival sekota Marseille, ia sempat merespons tribun pendukung Lyon dengan gestur jari tengah.

Pertandingan itu sendiri berjalan buruk bagi wakil Ligue 1 tersebut setelah Fenerbahce unggul cepat sebelum paruh babak pertama lewat aksi Vedat Muriqi dan Archie Brown. Gol balasan Malick Fofana di paruh kedua terbukti terlambat untuk menyelamatkan muka tuan rumah dari kekalahan agregat.

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Kekalahan tersebut memastikan Lyon gagal melaju ke fase liga Liga Champions musim ini setelah takluk dengan agregat 3-2 di tangan wakil Liga Turki. Emosi yang tak terbendung di pengujung laga memicu bentrokan massal di lapangan maupun lorong stadion yang terekam dalam berbagai video amatir.

Matteo Guendouzi dikeroyok usai laga Lyon vs Fenerbahce
Matteo Guendouzi dikeroyok usai laga Lyon vs Fenerbahce

Hingga berita ini diturunkan, baik manajemen Fenerbahce maupun Olympique Lyon belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden memalukan tersebut. Kendati demikian, otoritas sepak bola Eropa (UEFA) dipastikan bakal segera meluncurkan investigasi mendalam yang berpotensi berujung pada denda berat serta sanksi tegas lainnya.

Rangkaian babak play-off kualifikasi Liga Champions sendiri kini telah resmi rampung sepenuhnya. Barnabas Varga memborong dua gol ditambah aksi Luka Jovic untuk membawa AEK Athens melenggang mulus usai membantai Levski Sofia dengan skor telak 4-0.

 

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