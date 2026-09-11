Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester United Hajar Sabah FK 4-0, Michael Carrick Puji sang Debutan Liga Champions 2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |10:41 WIB
Manchester United Hajar Sabah FK 4-0, Michael Carrick Puji sang Debutan Liga Champions 2026-2027
Michael Carrick memuji Sabah FK yang sempat membuat Manchester United kesulitan (Foto: UEFA)
A
A
A

MANCHESTER – Manchester United berhasil mengawali Liga Champions 2026-2027 dengan manis usai menghajar Sabah FK 4-0. Walau menang telak, Michael Carrick tetap melayangkan pujian buat tim tamu.

Saksikan Liga Champions 2026-2027 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Kesulitan

Benjamin Sesko cetak gol di laga Manchester United vs Sabah FK (Foto: UEFA)
Benjamin Sesko cetak gol di laga Manchester United vs Sabah FK (Foto: UEFA)

Duel Manchester United vs Sabah FK itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Jumat (11/9/2026) dini hari WIB. Iblis Merah menang 4-0 meski sempat kesulitan di awal.

Empat gol tuan rumah dihasilkan Matheus Cunha (27’), Benjamin Sesko (42’), Bruno Fernandes (45’), dan Lisandro Martinez (68’). Sabah sendiri punya 10 peluang tapi hanya satu yang mengarah ke gawang.

Menurut Carrick, hasil akhir memang berpihak kepada timnya. Tapi, kredit tetap harus diberikan kepada Sabah yang membuat Man United kesulitan mencetak gol dan baru memecah kebuntuan di menit ke-27.

“Saya harus katakan, kalau Anda lihat hasil akhirnya, mungkin terlihat seperti malam biasa, tetapi saya harus memberikan kredit buat Sabah,” puji Carrick, dikutip dari laman resmi Man United, Jumat (11/9/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/261/3241387/debut_manis_como_1907_di_liga_champions_2026_2027_hanya_bikin_cesc_fabregas_bahagia_selama_lima_menit-BsEH_large.jpg
Como 1907 Jalani Debut Manis di Liga Champions 2026-2027, Cesc Fabregas: Saya Bahagia tapi Cuma 5 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/261/3241382/simak_klasemen_sementara_liga_champions_2026_2027_usai_matchday_1-qTBR_large.jpg
Klasemen Sementara Liga Champions 2026-2027 Usai Matchday 1: Manchester United Posisi 4, PSG Jadi Pemuncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/261/3241260/arsenal_tidak_akan_juara_liga_champions_2026_2027-6nkK_large.jpg
Eks Pemain Prediksi Arsenal Takkan Juara Liga Champions 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/261/3241252/andoni_iraola-LPRm_large.jpg
Liga Champions 2026-2027: Liverpool Menang Comeback 2-1, Andoni Iraola Kaget Atletico Madrid Tampil Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/261/3241249/link_live_streaming_manchester_united_vs_sabah_fk_di_liga_champions_2026_2027_ada_di_artikel_ini-6SvA_large.jpg
Link Live Streaming Manchester United vs Sabah FK di Liga Champions 2026-2027: Pantang Lengah!
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/11/manchester_united.jpg
Hasil Lengkap Liga Champions: MU dan Como Menggila, Bayern Munchen Pesta Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement