Manchester United Hajar Sabah FK 4-0, Michael Carrick Puji sang Debutan Liga Champions 2026-2027

Michael Carrick memuji Sabah FK yang sempat membuat Manchester United kesulitan (Foto: UEFA)

MANCHESTER – Manchester United berhasil mengawali Liga Champions 2026-2027 dengan manis usai menghajar Sabah FK 4-0. Walau menang telak, Michael Carrick tetap melayangkan pujian buat tim tamu.

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1. Kesulitan

Benjamin Sesko cetak gol di laga Manchester United vs Sabah FK (Foto: UEFA)

Duel Manchester United vs Sabah FK itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Jumat (11/9/2026) dini hari WIB. Iblis Merah menang 4-0 meski sempat kesulitan di awal.

Empat gol tuan rumah dihasilkan Matheus Cunha (27’), Benjamin Sesko (42’), Bruno Fernandes (45’), dan Lisandro Martinez (68’). Sabah sendiri punya 10 peluang tapi hanya satu yang mengarah ke gawang.

Menurut Carrick, hasil akhir memang berpihak kepada timnya. Tapi, kredit tetap harus diberikan kepada Sabah yang membuat Man United kesulitan mencetak gol dan baru memecah kebuntuan di menit ke-27.

“Saya harus katakan, kalau Anda lihat hasil akhirnya, mungkin terlihat seperti malam biasa, tetapi saya harus memberikan kredit buat Sabah,” puji Carrick, dikutip dari laman resmi Man United, Jumat (11/9/2026).