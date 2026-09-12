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Persija Jakarta vs Persib Bandung Main Sore Ini, Jakmania Mulai Serbu SUGBK!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |14:46 WIB
Persija Jakarta vs Persib Bandung Main Sore Ini, Jakmania Mulai Serbu SUGBK!
Suasana SUGBK jelang Persija vs Persib. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JAKARTA – Ribuan suporter setia Persija Jakarta, The Jakmania, mulai memadati kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Kehadiran suporter Persija itu untuk menyaksikan laga sarat gengsi melawan Persib Bandung pada Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Menurut pantauan Okezone di lokasi, Sabtu (12/9/2026), para suporter mulai menyerbu sejak pukul 13.00 WIB. Atribut berwarna merah-oranye mendominasi di jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta.

1. Antusiasme Tinggi Suporter di Kawasan Senayan

The Jakmania datang dengan rombongan menggunakan bus maupun kendaraan pribadi dari berbagai wilayah. Ada juga yang berjalan kaki menuju stadion dari Jalan Gerbang Pemuda.

Keramaian ini sudah dapat diprediksi sebelumnya. Pasalnya, ini merupakan kali pertama Persija menjamu Persib di Jakarta setelah tujuh tahun.

Suasana laga SUGBK jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Suasana laga SUGBK jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Laga bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu terakhir kali digelar di Jakarta pada 2019. Tentu, ini merupakan momentum bagi The Jakmania mengobati rasa rindu menonton langsung Persija di Jakarta.

2. Pengamanan dan Kesiapan Jelang Pertandingan

Adapun, saat ini gerbang untuk memasuki SUGBK sudah dibuka. Para petugas mengimbau suporter untuk menggunakan atribut serta gelang tiket sebelum memasuki SUGBK.

 

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