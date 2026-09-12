Persib Bandung Tiba di SUGBK Jelang Hadapi Persija Jakarta, Gunakan 7 Rantis Barracuda

Persib Bandung akhirnya tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan menggunakan rantis (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Persib Bandung akhirnya tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026) siang WIB, jelang menghadapi Persija Jakarta. Mereka datang dengan menggunakan tujuh unit kendaraan taktis (rantis) Barracuda.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung itu merupakan matchday 2 Super League 2026-2027. Duel digelar di SUGBK, Jakarta, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Tiba Pukul 13.38 WIB

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Persib tiba di SUGBK, sekira pukul 13.38 WIB. Mereka mendapatkan pengawalan super ketat untuk mengatasi hal-hal tidak diinginkan.

Sementara itu, skuad Persija tiba pukul 13.45 WIB. Macan Kemayoran datang dengan menggunakan bus listrik, juga mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian.