Kemegahan Tifo The Jakmania Hiasi Kembalinya Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK

JAKARTA - Aksi penuh warna tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat suporter setia Persija Jakarta mempersembahkan tifo raksasa bertuliskan pesan tegas penuh semangat juang. Momen luar biasa itu tercipta di laga Persija vs Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027.

1. Tampilan Megah Tifo Tiga Dimensi

Koreografi itu terpampang besar di Tribun Timur Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu (12/9/2026) sore WIB. Tifo itu bergambar tiga dimensi atau 3D.

Sebuah gambar macan besar merepresentasikan julukan Persija sebagai Macan Kemayoran. Di bawah gambar hewan buas itu, tertulis 'Never Bow Down'.

Sementara di sisi samping gambar macan tersebut, ada tulisan besar Persija Jakarta yang berwarna merah. Tulisan besar itu terbentuk dari ribuan kertas yang diangkat bersamaan oleh The Jakmania.

Suasana laga SUGBK jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

2. Spesialnya Duel Klasik di Ibu Kota

Penampilan koreografi megah itu sesuai dengan janji Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Aditya Putra. Sebelumnya, Aditya sempat membocorkan bahwa laga melawan Persib sangat spesial sehingga perlu motivasi ekstra untuk tim.