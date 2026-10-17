Jelang Duel Persita vs Persija, Shin Tae-yong Peringatkan Jakmania soal Hal Ini!

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, berharap keharmonisan antarsuporter yang tercipta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta kembali terlihat saat timnya menghadapi Persita Tangerang. Pertandingan pekan kelima Super League 2026-2027 itu dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten pada Sabtu (17/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Berharap Suporter Kembali Harmonis

Shin Tae-yong terkesan dengan suasana positif yang tercipta ketika Persija bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada pekan keempat. Ribuan suporter Macan Kemayoran, The Jakmania, hadir langsung untuk memberikan dukungan kepada Rizky Ridho dan rekan-rekan.

The Jakmania memenuhi tribun selatan dan barat Stadion Sultan Agung serta menempati sejumlah area lainnya. Dukungan yang mereka berikan membuat Persija beberapa kali merasakan atmosfer seperti bermain di kandang sendiri.

Kehadiran Jakmania juga disambut hangat oleh suporter tuan rumah. Momen tersebut menjadi gambaran bahwa pertandingan sepak bola dapat berlangsung dalam suasana persaudaraan, meski kedua kelompok suporter mendukung tim yang berbeda.

Shin Tae-yong (Okezone)

Shin Tae-yong berharap atmosfer positif itu kembali terjaga ketika Persija bertamu ke markas Persita. Dia meminta The Jakmania tetap menjunjung tinggi sportivitas, menikmati pertandingan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan tim.

“Seperti saat suporter Jakmania menciptakan budaya dukungan yang baik di Yogyakarta, saya berharap ketika datang ke sini, mereka juga mendukung dengan menjunjung tinggi fair play dan menikmati pertandingan," kata Shin dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (16/10/2026).

2. Jangan Timbulkan Masalah

"Kami pun akan bekerja keras. Daripada menimbulkan masalah akibat fanatisme yang berlebihan, jauh lebih penting untuk datang, mendukung dengan menjunjung tinggi fair play, dan menikmati pertandingan bersama," sambungnya.

"Saya tegaskan, jangan sampai menimbulkan masalah. Hal itu justru akan lebih merugikan tim. Kami berterima kasih atas dukungan Jakmania, tetapi jika datang untuk membuat masalah, lebih baik tidak usah datang sama sekali,” tutur pelatih asal Korea Selatan itu.