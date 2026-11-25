Lemparan ke Dalam Jadi Sorotan Dunia, Pratama Arhan Akui Tak Ada Latihan Khusus

Pratama Arhan mengakui tidak ada latihan khusus untuk mengasah teknik lemparan ke dalamnya yang jadi sorotan dunia (Foto: Persija Jakarta)

PRATAMA Arhan senang aksi lemparan ke dalamnya jadi sorotan dunia. Namun, ia mengaku tidak ada latihan khusus untuk menguasai teknik tersebut.

Media Inggris, Give Me Sport, menyoroti aksi Arhan saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Argentina, pada Juni 2023. Dalam pertandingan uji coba di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu, ia mampu memberikan ancaman kepada lawan melalui teknik lemparan spesialnya.

1. Motivasi

Arhan mengatakan sangat senang namanya bisa disandingkan dengan pemain-pemain kelas dunia. Hal itu pun menjadi sebuah motivasi buatnya lebih baik lagi ke depan.

"Alhamdulillah, bersyukur bisa masuk nominasi. Tentunya buat motivasi lagi untuk selalu berkembang lebih baik,” kata Arhan saat ditemui di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Rabu (25/11/2026).

"Saya tidak tahu bisa masuk seperti itu. Saya juga tidak update, saya juga tidak mengikuti hal seperti itu. Jadi saya tahu dari media sosial saja," tambah pemain asal Jawa Tengah tersebut.