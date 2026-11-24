Negosiasi Kontrak Mandek, Bruno Fernandes Pasrah jika Harus Tinggalkan Manchester United

MANCHESTER - Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, mengungkap situasi terkini mengenai masa depannya di Old Trafford yang belum menemui kejelasan. Gelandang asal Portugal tersebut mengakui pembicaraan perpanjangan kontraknya bersama Setan Merah saat ini sedang terhenti.

Pengakuan itu disampaikan Fernandes dalam wawancara bersama Sky Sports menjelang laga debut pelatih baru Mauricio Pochettino menghadapi Liverpool di Stadion Anfield, Minggu 22 November 2026, yang pada akhirnya berakhir dengan kekalahan telak Manchester United 0-4. Hasil pahit tersebut membuat Setan Merah semakin terpuruk di posisi ke-19 klasemen sementara Liga Inggris dan tertinggal 20 poin dari pemuncak klasemen, Arsenal.

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Fernandes membantah keras rumor yang menyebut negosiasi kontrak terhambat karena dirinya menuntut kenaikan gaji maupun durasi kontrak baru. Peraih penghargaan PFA Player of the Year itu menegaskan dirinya sudah berkali-kali menolak tawaran menggiurkan dari klub lain demi bertahan di Manchester United.

"Tidak, tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung, tetapi saya melihat orang-orang mengatakan bahwa dia meminta lebih banyak uang, dia meminta lebih banyak tahun. Jika saya menginginkan lebih banyak uang, saya tidak akan berada di sini. Saya punya tempat tujuan untuk mendapatkan uang jauh lebih banyak daripada berada di Manchester United," ujar Fernandes, dikutip dari Sportbible, Selasa (24/11/2026).

Bruno Fernandes. (Foto: Instagram/manutd)

Pemain berusia 32 tahun itu menambahkan bahwa dirinya tidak akan memaksakan diri bertahan jika pihak klub sudah merasa waktunya berpisah telah tiba.

"Pada saat klub mengatakan, 'Bruno, sudah waktunya berpisah', saya akan menjadi orang pertama yang berjalan keluar pintu," tambahnya.

Menurut Fernandes, pihak manajemen sebenarnya sudah menyodorkan tawaran kontrak baru sejak akhir musim lalu hingga awal musim ini. Namun, ia sengaja menunda pembahasan tersebut karena menilai situasi tim yang sedang krisis jauh lebih mendesak untuk segera dibenahi.