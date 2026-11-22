3 Alasan Liverpool Akan Kalahkan Manchester United Asuhan Mauricio Pochettino Malam Ini

SEBANYAK 3 alasan Liverpool akan mengalahkan Manchester United asuhan Mauricio Pochettino akan diulas Okezone. Liverpool akan menjamu Manchester United di lanjutan pekan ke-11 Liga Inggris 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Anfield pada Minggu (22/11/2026) pukul 23.30 WIB.

Kedua klub dijamin dalam motivasi tinggi jelang bentrokan malam ini. Liverpool memburu tiga poin demi kembali ke posisi empat klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027 sekaligus merapatkan jarak dengan Manchester City di tempat ketiga.

Sementara itu, Manchester United mengincar kemenangan pertama di bawah asuhan pelatih anyar, Mauricio Pochettino. Di laga debut sebagai pelatih Manchester United, juru taktik asal Argentina itu ditargetkan membawa Setan Merah meraih kemenangan pertama setelah gagal menang dalam delapan laga terkini di Liga Inggris 2026-2027 (lima imbang dan tiga kalah).

Namun, melihat kondisi terkini, Liverpool sedikit lebih diunggulkan meraih kemenangan ketimbang Manchester United. Lantas, apa saja modal Liverpool mengakhiri pertandingan dengan kemenangan?

Berikut 3 alasan Liverpool akan mengalahkan Manchester United:

1. Mauricio Pochettino Butuh Waktu

Mauricio Pochettino butuh waktu menyinergikan Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Ironisnya, Mauricio Pochettino justru menurunkan strategi yang agak membuat fans Manchester United trauma.

Dalam video drone yang bocor, Mauricio Pochettino ketahuan menggunakan bola tiga bek tengah sejajar di sesi latihan. Pola itu persis dengan yang diterapkan Ruben Amorim yang gagal total di Manchester United.