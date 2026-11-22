Kalah dari Persita saat Derby Banten, Osmar Loss Puji Daya Juang 10 Pemain Dewa United

SERANG – Pelatih Dewa United Banten FC, Osmar Loss, bangga dengan mentalitas tim anak asuhannya, meski kalah tipis 0-1 dari Persita Tangerang dalam laga bertajuk Derby Banten di ajang BRI Super League 2026-2027.

1. Kalah di Derby Banten

Bertanding di Banten International Stadium, Serang, Jumat (20/11/2026) malam, gawang Banten Warriors bobol lewat gol semata wayang Rayco Rodríguez pada menit ke-54. Upaya Dewa United untuk mengejar ketertinggalan kian terjal setelah gelandang mereka, Noah Sadaoui, diganjar kartu merah langsung pada menit ke-74 usai tinjauan Video Assistant Referee (VAR).

Menanggapi hasil pahit tersebut, Osmar Loss mengakui timnya kecewa karena gagal mengamankan poin penuh. Namun, pelatih asal Brasil itu menilai laga tersebut mempertemukan dua filosofi bermain yang sangat kontras.

"Tentu saja kami sedih dengan hasilnya karena rencana kami adalah mendapatkan tiga poin hari ini. Persita adalah tim yang bagus dan datang dengan satu ide permainan yang jelas," ujar Osmar Loss, dikutip dari laman iLeague, Minggu (22/11/2026).

Dewa United vs Persita (Instagram/@dewaunitedfc)

"Hari ini kita melihat dua gaya bermain yang berbeda. satu tim yang ingin membangun serangan, melakukan passing, dan menciptakan Peluang. Sementara tim lainnya sangat bagus dalam transisi, bola-bola panjang (long ball), serta perebutan bola pertama dan kedua (first and second ball)," tuturnya.

Menurut Osmar, Dewa United tampil solid di babak pertama. Situasi berubah selepas turun minum ketika gol Rayco Rodriguez memaksa skuadnya bermain lebih terbuka untuk mencari gol penyeimbang, sebuah celah yang justru dimanfaatkan dengan baik oleh gaya main serangan balik cepat milik Pendekar Cisadane.

2. Puji Daya Juang

Namun, Osmar menyoroti daya juang timnya yang tetap tampil menekan di sisa laga meski hanya bermain dengan 10 orang.

"Saya bangga dengan para pemain, terutama saat kami harus bermain dengan kurang satu pemain setelah Noah mendapat kartu merah. Para pemain terus berusaha mencetak gol dan terus mendorong permainan. Sikap dan mentalitas tim seperti inilah yang membuat saya senang. Saya percaya di masa depan kami bisa mengumpulkan hasil yang lebih baik dengan karakter seperti ini," tuturnya.

Selain memuji etos kerja pemain, Osmar memastikan kondisi kebugaran skuatnya berada di level yang sangat baik meski baru melewati jeda internasional. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan para pemain meladeni intensitas tinggi hingga menit akhir dalam kondisi kalah jumlah pemain.