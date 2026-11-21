2 Calon Pemain Persija Jakarta pada Bursa Transfer Januari 2027, Nomor 1 Gelandang FC Seoul!

SEBANYAK 2 pemain yang diisukan gabung Persija Jakarta pada bursa transfer Januari 2027 akan diulas Okezone. Persija Jakarta saat ini hanya memiliki sembilan pemain asing. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- masih memiliki dua pemain asing yang bisa didaftarkan untuk melengkapi kuota 11 pemain asing.

Di bursa transfer Januari 2027, skuad asuhan Shin Tae-yong berpeluang mendatangkan pemain asing tambahan. Persija Jakarta membutuhkan pemain asing berkualitas demi mengamankan dua trofi sekaligus musim ini, yakni Super League dan I.League Cup 2026-2027. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 2 pemain yang diisukan gabung Persija Jakarta pada bursa transfer Januari 2027:

1. Lee Seung-mo (FC Seoul)

Lini tengah menjadi salah satu posisi yang perlu diperbaiki Persija Jakarta di paruh kedua musim. Fabio Calonego beberapa kali kerap kalah duel saat tim lawan melakukan serangan balik.

Lee Seung-mo merapat ke Persija? (Foto: Instagram/@fcseoul)

Sebelum bursa transfer Januari 2027 dibuka, Persija Jakarta dikabarkan sudah memburu pemain tambahan di posisi gelandang bertahan. Mengutip dari @futboll.indonesiaa, Persija Jakarta membidik gelandang FC Seoul, Lee Seung-mo.

Lee Seung-mo yang meraih medali emas Asian Games 2018 bersama Timnas Korea Selatan U-23 berstatus gelandang andalan FC Seoul. Bersama FC Seoul musim ini, Lee Seung-mo mengemas enam gol dan dua assist dari 31 pertandingan di semua kompetisi.

Berkat bantuan Lee Seung-mo¸FC Seoul keluar sebagai juara Liga 1 Korea Selatan 2026. Untuk mendapatkan Lee Seung-mo, Persija Jakarta tidak perlu mengeluarkan uang transfer.

Sebab, kontrak Lee Seung-mo bersama FC Seoul berakhir pada 31 Desember 2026. Sesuai aturan bosman, Persija Jakarta dapat mendekati Lee Seung-mo untuk mendatangkan sang pemain secara gratis pada Januari 2027.