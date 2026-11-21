SEBANYAK 2 pemain yang diisukan gabung Persija Jakarta pada bursa transfer Januari 2027 akan diulas Okezone. Persija Jakarta saat ini hanya memiliki sembilan pemain asing. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- masih memiliki dua pemain asing yang bisa didaftarkan untuk melengkapi kuota 11 pemain asing.
Di bursa transfer Januari 2027, skuad asuhan Shin Tae-yong berpeluang mendatangkan pemain asing tambahan. Persija Jakarta membutuhkan pemain asing berkualitas demi mengamankan dua trofi sekaligus musim ini, yakni Super League dan I.League Cup 2026-2027. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?
Berikut 2 pemain yang diisukan gabung Persija Jakarta pada bursa transfer Januari 2027:
Lini tengah menjadi salah satu posisi yang perlu diperbaiki Persija Jakarta di paruh kedua musim. Fabio Calonego beberapa kali kerap kalah duel saat tim lawan melakukan serangan balik.
Sebelum bursa transfer Januari 2027 dibuka, Persija Jakarta dikabarkan sudah memburu pemain tambahan di posisi gelandang bertahan. Mengutip dari @futboll.indonesiaa, Persija Jakarta membidik gelandang FC Seoul, Lee Seung-mo.
Lee Seung-mo yang meraih medali emas Asian Games 2018 bersama Timnas Korea Selatan U-23 berstatus gelandang andalan FC Seoul. Bersama FC Seoul musim ini, Lee Seung-mo mengemas enam gol dan dua assist dari 31 pertandingan di semua kompetisi.
Berkat bantuan Lee Seung-mo¸FC Seoul keluar sebagai juara Liga 1 Korea Selatan 2026. Untuk mendapatkan Lee Seung-mo, Persija Jakarta tidak perlu mengeluarkan uang transfer.
Sebab, kontrak Lee Seung-mo bersama FC Seoul berakhir pada 31 Desember 2026. Sesuai aturan bosman, Persija Jakarta dapat mendekati Lee Seung-mo untuk mendatangkan sang pemain secara gratis pada Januari 2027.