Puji Fasilitas Latihan Persija Jakarta, Shin Tae-yong Bandingkan dengan Standar Klub Korea Selatan

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, melontarkan pujian atas kelengkapan infrastruktur penunjang yang disediakan manajemen bagi Skuad Macan Kemayoran untuk mengarungi kompetisi musim ini.

Pada sesi latihan di Sawangan, Depok, Selasa 17 November 2026, Rizky Ridho dan rekan-rekan memulai program harian di pusat kebugaran sebelum melanjutkan latihan taktik di lapangan terbuka guna mematangkan strategi tim.

1. Perbandingan Infrastruktur

Shin Tae-yong mengakui bahwa standar infrastruktur sepak bola secara umum di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan liga di Korea Selatan. Meski demikian, dia menilai Persija telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam membangun standar profesional melalui penyediaan sarana latihan yang sangat memadai.

"Jika dibandingkan dengan klub-klub di Korea Selatan, fasilitas seperti clubhouse dan sistem pendukung di Indonesia memang masih memiliki beberapa kekurangan," kata Shin Tae-yong di Sawangan, Depok, Selasa (17/11/2026).

Persija Jakarta menggelar latihan (Foto: Okezone/Andri Bagus)

"Namun, khusus untuk Persija, fasilitas yang tersedia sebenarnya sudah sangat baik. Mulai dari kebutuhan makanan dan nutrisi pemain, pusat kebugaran (gym), fasilitas latihan dalam ruangan ketika hujan, hingga peralatan medis yang dimiliki tim," tambahnya.