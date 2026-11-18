Shin Tae-yong Punya Cara Tersendiri Dongkrak Performa Pemain Persija Jakarta

Shin Tae-yong memiliki cara tersendiri mendongkrak performa pemain Persija Jakarta (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengaku punya cara tersendiri mendongkrak performa pemainnya di lapangan. Hal itu perlu dilakukan demi membawa Macan Kemayoran juara Super League 2026-2027.

Saat ini, Persija berada di posisi puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan 21 poin. Mereka menorehkan tujuh kemenangan dan dua kekalahan sampai dengan pekan kesembilan.

1. Mengelola Tekanan

Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

Shin mengatakan saat ada target memang pasti hadirkan tekanan dalam sebuah tim. Namun, ia berusaha mengelola tekanan tersebut dengan bijak agar para pemain Persija tidak ada beban.

"Daripada memberikan tekanan berlebihan kepada pemain, saya ingin mereka menikmati setiap pertandingan,” kata Shin saat ditemui Okezone di Persija Traning Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Rabu (18/11/2026).

“Kami akan berusaha menciptakan suasana yang membuat para pemain bisa mengeluarkan seluruh kemampuan dan kualitas individu yang mereka miliki," sambung pria asal Korea Selatan itu.

"Dengan begitu, kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan," tegas Shin.