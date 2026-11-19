Hadapi Jadwal Padat Super League 2026-2027, Carlos Pena Siapkan Strategi Khusus untuk Persita Tangerang

TANGERANG – Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, memastikan kondisi fisik para pemainnya tetap terjaga dengan baik selama jeda internasional November 2026. Pasalnya ia ingin mengingatkan timnya agar siap menghadapi ujian berat di depan mata.

Pendekar Cisadane –julukan Persita– memang dijadwalkan melakoni tiga pertandingan super padat dalam rentang waktu sepuluh hari usai kompetisi kembali bergulir, yakni menghadapi Dewa United Banten FC (20/11/2026), Borneo FC Samarinda (26/11/2026), serta Persib Bandung (29/11/2026) di ajang Super League 2026-2027.

1. Kondisi Tim

Menghadapi rangkaian laga tersebut, Pena terus memantau perkembangan anak asuhnya, meski Persita masih harus menunggu kepulangan tiga pemain yang sedang menjalankan tugas negara bersama tim nasional, yakni Dion Markx, Pablo Ganet, dan Tamirlan Kozubaev.

Pena mengungkapkan para pemain yang tetap berada di Tangerang telah menjalani porsi latihan dengan kondisi yang sangat baik, sehingga ia optimistis timnya bisa mempersiapkan diri secara maksimal.

Persita Tangerang vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/persijap_jepara)

“Para pemain yang tetap tinggal di sini untuk berlatih bersama kami berada dalam kondisi yang baik untuk pertandingan berikutnya,” ujar Pena dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, kondisi Dion Markx, Pablo Ganet, dan Tamirlan Kozubaev baru akan diperiksa setibanya mereka di klub. Pena berharap ketiganya dapat kembali dalam keadaan bugar dan langsung siap membantu Persita.

“Saya berharap mereka semua kembali dalam kondisi terbaik dan siap membantu tim,” tambahnya.