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3 Pesepakbola Tersulit yang Pernah Dihadapi Vinicius Junior, Nomor 1 Mantan Bintang Barcelona

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |15:50 WIB
3 Pesepakbola Tersulit yang Pernah Dihadapi Vinicius Junior, Nomor 1 Mantan Bintang Barcelona
Pemain Real Madrid, Vinicius Junior. (Foto: Instagram/vinijr)
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MADRID – Dikenal sebagai salah satu penyerang sayap paling mematikan di dunia berkat kombinasi teknik luar biasa, kecepatan luar biasa, dan ketajaman di depan gawang, bintang Real Madrid dan Brasil, Vinicius Junior, tampaknya jarang merasa gentar menghadapi bek manapun. Namun, dalam perjalanan kariernya, pemain peraih runner-up Ballon d'Or 2024 ini pernah secara terbuka menyebutkan tiga nama bek paling tangguh yang pernah mengawalnya.

Selama memperkuat Los Blancos, Vinicius tentu sudah bersua dengan banyak pemain bertahan berkelas dunia. Menariknya, dari tiga nama pemain yang paling menyulitkannya, dua di antaranya merupakan penggawa Tim Nasional (Timnas) Inggris.

Berikut adalah 3 pemain bertahan paling tangguh yang pernah dihadapi Vinicius Jr:

1. Ronald Araujo

Ronald Araujo dipinjam Liverpool dari Barcelona. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
Ronald Araujo dipinjam Liverpool dari Barcelona. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

Berdasarkan laporan SPORT pada 2023, Vinicius secara khusus mengidentifikasi Araujo sebagai bek terbaik yang pernah dihadapinya. Duel sengit keduanya kerap tersaji dalam panggung panas El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona, dengan rekor pertemuan head-to-head yang seimbang yakni masing-masing meraih enam kemenangan.

Vini mengakui bahwa kekuatan fisik yang luar biasa dari bek asal Uruguay tersebut membuatnya sangat sulit dilewati, yang menjadi alasan mengapa ia membela klub sebesar Blaugrana. Menariknya, pada musim 2026-2027 ini, Araujo tercatat sedang menjalani masa peminjaman di klub Liga Inggris, Liverpool.

2. Kyle Walker

Sebelum menyebut Araujo, Vinicius sempat memuji kualitas dua pemain Timnas Inggris dalam wawancaranya dengan SPORTbible pada 2022, salah satunya adalah ikon Manchester City, Kyle Walker. Dikenal memiliki kecepatan eksplosif yang mampu mengimbangi para penyerang paling berbahaya di dunia, Walker telah berhadapan dengan Vinicius sebanyak enam kali di atas lapangan.

 

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