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Emil Audero Sabet Penghargaan Penyelamatan Terbaik Liga Spanyol Oktober 2026, Singkirkan Kiper Real Madrid!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |08:00 WIB
Emil Audero Sabet Penghargaan Penyelamatan Terbaik Liga Spanyol Oktober 2026, Singkirkan Kiper Real Madrid!
Kiper Rayo Vallecano, Emil Audero. (Foto: Instagram/rayovallecano)
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PENJAGA gawang andalan Timnas Indonesia, Emil Audero, baru saja mengukir prestasi luar biasa di kancah sepak bola Eropa dengan menyabet penghargaan penyelamatan terbaik edisi Oktober 2026. Emil meraih penghargaan individu bergengsi tersebut di kompetisi kasta tertinggi Liga Spanyol.

Pemain yang saat ini menjalani masa peminjaman dari Como 1907 itu secara resmi dinobatkan sebagai pemenang Best Save of the Month atau Parada Del Mes LaLiga untuk edisi bulan Oktober 2026.

Keberhasilan ini menjadi sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi karier Emil di Negeri Matador. Apalagi, ia belum lama berseragam Rayo Vallecano pada musim ini dan langsung sukses mencuri perhatian publik.

1. Kalahkan Bintang Real Madrid

Dalam perburuan trofi bergengsi bulanan ini, Emil Audero sejatinya mendapat tantangan berat. Ia harus bersaing ketat dengan dua nama penjaga gawang hebat lainnya di pentas Liga Spanyol.

Namun, aksi memukau kiper kelahiran Italia ini sukses mengumpulkan suara terbanyak untuk mengungguli penjaga gawang tangguh Real Madrid, Andriy Lunin, serta kiper RCD Espanyol, Angel Fortuno.

Emil Audero masuk nominasi save of the month edisi Oktober 2026
Emil Audero masuk nominasi save of the month edisi Oktober 2026

Penghargaan prestisius ini diberikan tidak lepas dari performa heroik Emil saat membela Rayo Vallecano pada matchday kesembilan LaLiga. Saat itu, timnya bertarung sengit melawan Getafe pada tanggal 20 Oktober lalu.

Laga ketat tersebut pada akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 1-1. Rayo Vallecano sempat unggul lebih dulu lewat gol Alvaro Garcia Rivera, sebelum Getafe mampu menyamakan kedudukan melalui aksi Martin Satriano.

 

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