Profil Jesus Owono, Kiper FC Andorra yang Terlibat Benturan hingga Jesus de Miguel Meninggal

JAKARTA - Profil Jesus Owono, kiper FC Andorra yang terlibat benturan hingga Jesus de Miguel meninggal bakal diulas. Peristiwa ini menggemparkan dunia sepak bola internasional.

1. Jesus de Miguel Meninggal

Peristiwa tragis itu terjadi saat CD Tenerife menghadapi FC Andorra dalam ajang Segunda Division (La Liga 2) 2026-2027 di Stadion Estadio Heliodoro Rodríguez López, Senin (2/11/2026). Pertandingan berakhir sama kuat 2-2.

Namun, insiden tragis terjadi pada pengujung pertandingan. Penyerang Tenerife, Jesus de Miguel mengalami henti jatung setelah kiper FC Andorra Jesus Owono menghantam dadanya. Peristiwa itu terjadi saat keduanya berebut bola yang masih melambung di udara dekat garis tengah lapangan pada menit ke-97.

Pesepakbola Spanyol Jesus de Miguel Wafat Usai Dihajar Lutut Kiper Lawan(x/@CDTofficial)

Jesus Owono diganjar kartu merah karena pelanggaran keras itu. Sementara Jesus de Miguel yang berusia 30 tahun tersungkur ke tanah. Pertandingan pun langsung dihentikan.

Media Spanyol melaporkan Jesus de Miguel sempat mengalami henti jantung dan sempat mendapatkan upaya resusitasi.

Sang pemain kemudian dilarikan ke rumah sakit dan ditempatkan di unit perawatan intensif. Pihak Tenerife sempat menyatakan bahwa kondisi neurologis Jesus de Miguel “memburuk” sebelum akhirnya ia meninggal dunia, lapor Fox Sports.

2. Profil Jesus Owono

Jesus Owono lahir di Bata, Guinea Ekuator, pada 1 Maret 2001. Pemain berusia 25 tahun tersebut juga menjadi langganan timnas Guinea Ekuator.

Jesus Owono menimba ilmu sepak bola di Real Sociedad Youth pada 2013. Empat tahun kemudian, ia pindah ke Alaves Youth.

Ia memulai debutnya di LaLiga bersama Alaves pada 2021-2022. Saat itu, ia tampil sebanyak satu kali.

Musim berikutnya, ia mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Total ia tampil sebanyak 5 kali.