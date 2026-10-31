Penyebab Hansi Flick Ogah Ganti Filosofi Permainan Barcelona Usai Dipermalukan PSG dan Real Madrid

BARCELONA — Setelah harus menelan dua kekalahan beruntun saat menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) dan Real Madrid, pelatih Barcelona, Hansi Flick, memberikan pernyataan tegas mengenai prinsip yang tidak akan ia ubah di Camp Nou. Juru taktik asal Jerman tersebut menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk tetap setia pada gaya permainan tim.

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Hasil minor dari dua laga krusial tersebut sempat menempatkan Barcelona dalam situasi penuh tekanan. Namun, menjelang laga kontra Alaves di pekan ke-11 Liga Spanyol 2026-2027, pada Minggu 1 November 2026, Flick mengonfirmasi bahwa keyakinannya terhadap potensi skuad dan filosofi sepak bola yang diusungnya sama sekali tidak bergoyah.

1. Pembelaan terhadap Filosofi Tim

Dalam sesi konferensi pers jelang lawan Alaves, Flick menegaskan sikap pantang mundurnya di hadapan media. Ia menolak menjadikan hasil buruk belakangan ini sebagai alasan untuk merombak total rencana panjang yang telah dibangun sejak awal musim.

"Saya percaya 100 persen kepada tim saya," kata Flick saat ditanya mengenai dua hasil yang mengecewakan tersebut, dikutip dari The Thao 247, Sabtu (31/10/2026).

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Pelatih berusia 61 tahun itu mengingatkan bahwa perjalanan Barcelona musim ini sempat diawali dengan catatan manis sebelum akhirnya menemui ganjalan. Flick pun menegaskan bahwa dinamika tersebut merupakan hal wajar dalam dunia sepak bola.

"Kami telah memenangkan 11 pertandingan pertama dan sekarang mengalami dua kekalahan. Saya percaya 100 persen pada ide kami, pada cara kami ingin bermain sepak bola. Kami akan menempuh jalan ini hingga akhir," tambahnya.

2. Evaluasi Kesalahan

Meski tetap mempertahankan garis besar taktik tim, Flick tidak lantas menutup mata terhadap kelemahan anak asuhnya. Ia secara terbuka mengevaluasi kesalahan mendasar yang menjadi penyebab utama kekalahan Barcelona saat menghadapi Real Madrid.