Kisah Perjuangan Bernardo Silva, Rela Tolak Barcelona demi Wujudkan Impian Berseragam Real Madrid

KISAH kepindahan Bernardo Silva ke Real Madrid diwarnai dengan liku-liku dan perjuangan mental yang tidak mudah. Gelandang asal Portugal tersebut sempat menghadapi berbagai keraguan publik sebelum akhirnya membuktikan kapasitasnya di bawah komando pelatih Jose Mourinho dan menjelma sebagai pengatur tempo permainan Los Blancos.

Keputusan Mourinho mempercayakan lini tengah kepada Silva sempat dianggap sebagai pertaruhan besar, terutama setelah sang pemain sempat minim mendapatkan menit bermain di awal kedatangannya. Namun, pelatih asal Portugal itu sengaja bersabar menunggu kondisi fisik anak asuhnya benar-benar pulih sebelum memberikannya peran krusial di atas lapangan.

Keyakinan pihak klub terhadap eks pemain Manchester City tersebut sebenarnya sudah muncul sejak kegagalan transfer Rodri ke Valdebebas. Mourinho bahkan secara khusus meminta manajemen klub, termasuk Jose Angel Sanchez dan Juni Calafat, untuk segera mengamankan tanda tangan Silva saat mereka bertemu di Madrid pada Juni lalu.

1. Tolak Tawaran Klub Lain demi Wujudkan Mimpi

Berdasarkan laporan Diario AS, keinginan kuat Silva untuk memperkuat Los Blancos bahkan membuatnya rela menolak berbagai tawaran menggiurkan dari klub besar Eropa lainnya, termasuk Atletico Madrid dan Barcelona. Gelandang berpengalaman itu sempat menawarkan diri, meski awalnya manajemen Real Madrid sempat menolak untuk langsung merekrutnya pada awal tahun 2026.

Bernardo Silva dan Yan Diomande. (Foto: Instagram/realmadrid)

Penolakan awal tersebut sempat membuat sang agen, Jorge Mendes, harus bekerja keras mencarikan opsi lain bagi pemain yang telah memenangi segalanya bersama Manchester City itu. Namun, tekad baja Silva untuk mengenakan jersey putih-putih tidak pernah surut di tengah proses negosiasi yang rumit.

Segalanya berubah ketika peluang bekerja sama dengan Mourinho kembali terbuka, memberikan keyakinan penuh bagi sang pemain untuk memperjuangkan mimpi masa kecilnya. Penantian panjang dan sikap tegasnya untuk menolak pinangan klub lain kini terbayar lunas setelah ia sukses menguasai lini tengah Real Madrid.