Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Perjuangan Bernardo Silva, Rela Tolak Barcelona demi Wujudkan Impian Berseragam Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |04:01 WIB
Kisah Perjuangan Bernardo Silva, Rela Tolak Barcelona demi Wujudkan Impian Berseragam Real Madrid
Pemain Real Madrid, Bernardo Silva. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

KISAH kepindahan Bernardo Silva ke Real Madrid diwarnai dengan liku-liku dan perjuangan mental yang tidak mudah. Gelandang asal Portugal tersebut sempat menghadapi berbagai keraguan publik sebelum akhirnya membuktikan kapasitasnya di bawah komando pelatih Jose Mourinho dan menjelma sebagai pengatur tempo permainan Los Blancos.

Keputusan Mourinho mempercayakan lini tengah kepada Silva sempat dianggap sebagai pertaruhan besar, terutama setelah sang pemain sempat minim mendapatkan menit bermain di awal kedatangannya. Namun, pelatih asal Portugal itu sengaja bersabar menunggu kondisi fisik anak asuhnya benar-benar pulih sebelum memberikannya peran krusial di atas lapangan.

Keyakinan pihak klub terhadap eks pemain Manchester City tersebut sebenarnya sudah muncul sejak kegagalan transfer Rodri ke Valdebebas. Mourinho bahkan secara khusus meminta manajemen klub, termasuk Jose Angel Sanchez dan Juni Calafat, untuk segera mengamankan tanda tangan Silva saat mereka bertemu di Madrid pada Juni lalu.

1. Tolak Tawaran Klub Lain demi Wujudkan Mimpi

Berdasarkan laporan Diario AS, keinginan kuat Silva untuk memperkuat Los Blancos bahkan membuatnya rela menolak berbagai tawaran menggiurkan dari klub besar Eropa lainnya, termasuk Atletico Madrid dan Barcelona. Gelandang berpengalaman itu sempat menawarkan diri, meski awalnya manajemen Real Madrid sempat menolak untuk langsung merekrutnya pada awal tahun 2026.

Bernardo Silva dan Yan Diomande. (Foto: Instagram/realmadrid)
Bernardo Silva dan Yan Diomande. (Foto: Instagram/realmadrid)

Penolakan awal tersebut sempat membuat sang agen, Jorge Mendes, harus bekerja keras mencarikan opsi lain bagi pemain yang telah memenangi segalanya bersama Manchester City itu. Namun, tekad baja Silva untuk mengenakan jersey putih-putih tidak pernah surut di tengah proses negosiasi yang rumit.

Segalanya berubah ketika peluang bekerja sama dengan Mourinho kembali terbuka, memberikan keyakinan penuh bagi sang pemain untuk memperjuangkan mimpi masa kecilnya. Penantian panjang dan sikap tegasnya untuk menolak pinangan klub lain kini terbayar lunas setelah ia sukses menguasai lini tengah Real Madrid.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/46/3250651/kylian_mbappe-cWRX_large.jpg
Pernyataan Diktator Berbuntut Panjang, Kylian Mbappe Minta Maaf ke Publik China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/46/3250310/joao_cancelo-Lj58_large.jpg
Joao Cancelo Temukan Sisi Positif di Balik Kekalahan Tipis Barcelona dari Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/46/3250210/jose_mourinho-X2Ei_large.jpg
Jose Mourinho Ungkap Kunci Sukses Real Madrid Permalukan Barcelona di Camp Nou
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/46/3250170/hansi_flick-Xqo4_large.jpg
Barcelona Kalah 1-2 dari Real Madrid, Hansi Flick Ngamuk!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/28/11/1765591/statistik-memalukan-manchester-united-kini-mirip-tim-medioker-vbx.webp
Statistik Memalukan Manchester United, Kini Mirip Tim Medioker
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/08/pelatih_juventus_luciano_spalletti.jpg
Juventus Krisis Gol! Statistik Serangan Memalukan jelang Jumpa Napoli
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement