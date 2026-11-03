Pesepakbola Spanyol Jesus de Miguel Wafat Usai Dihajar Lutut Kiper Lawan

PESEPAKBOLA bernama Jesus de Miguel meninggal dunia usai berbenturan dengan kiper lawan dalam kecepatan tinggi. Kabar itu diungkap oleh klubnya, CD Tenerife, Selasa (3/11/2026) sore WIB.

“CD Tenerife menginformasikan kepergian pemain kami Jesus de Miguel Alameda secara tragis pada Selasa 3 November 2026 pukul 08.00 (waktu Spanyol),” cuit klub tersebut @CDTOficial.

1. Dihajar Lutut

Jesus de Miguel tidak sadarkan diri usai bertabrakan dengan kiper FC Andorra, Jesus Owono, dalam laga Segunda Division Liga Spanyol 2026-2027. Duel itu digelar di Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez, Santa Cruz de Tenerife, Senin 2 November 2026 malam WIB.

Insiden terjadi di ujung laga. Jesus de Miguel berusaha mengejar bola liar yang dibuang dari lini pertahanan. Sementara, Jesus Owono yang maju hingga tengah lapangan, hendak menghalau si kulit bundar.

Nahas, keduanya bertabrakan dalam kecepatan tinggi. Kepala Jesus de Miguel terbentur lutut Jesus Owono yang berusaha menghalau bola dengan posisi kaki sangat tinggi.

Usai berbenturan, Jesus de Miguel langsung tersungkur di tanah dan tak sadarkan diri. Sementara, Jesus Owono dikartu merah oleh wasit atas pelanggaran keras tersebut.