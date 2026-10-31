Giorgio Chiellini Ungkap Dua Mantan Rekan Setim Terburuk dalam Kariernya, Ada Cristiano Ronaldo?

TURIN — Bek legendaris Italia dan Juventus, Giorgio Chiellini, dikenal memiliki karier yang sangat gemilang dengan raihan sembilan trofi Serie A serta gelar Juara Eropa. Namun, di balik reputasi besarnya di dunia sepak bola, pandangan blak-blakan Chiellini dalam autobiografinya sempat memicu kontroversi hangat.

Dalam bukunya yang berjudul "Io Giorgio", Chiellini secara terbuka menyebut dua nama mantan rekan setim yang menurutnya paling sulit bekerja sama. Ia menunjuk Mario Balotelli dan Felipe Melo sebagai pemain terburuk yang pernah bermain dengannya karena dinilai minim rasa hormat.

1. Kritikan Tajam untuk Balotelli dan Felipe Melo

Chiellini meluapkan kekecewaannya terhadap sikap kedua pemain tersebut selama berada di dalam skuad. Menurut mantan kapten Timnas Italia itu, perilaku mereka kerap merugikan kekompakan tim baik di level klub maupun tim nasional.

"Saya benar-benar kecewa oleh dua pemain dan saya mengonfirmasi semua yang saya tulis di buku. Balotelli adalah orang yang negatif, tanpa rasa hormat kepada tim. Saat Piala Konfederasi melawan Brasil pada 2013, dia sama sekali tidak memberikan bantuan apa pun, dia benar-benar pantas ditampar," tulis Chiellini dalam autobiografinya, dikutip dari Give Me Sport, Sabtu (31/10/2026).

Chiellini juga menepis anggapan yang menyebut striker asal Italia itu sebagai juru gedor papan atas dunia.

MARIO BALOTELLI

"Beberapa orang mengira dia termasuk dalam lima striker teratas di dunia, tetapi saya bahkan tidak pernah mempertimbangkannya masuk dalam 10 atau 20 besar," tambahnya.

Meski melontarkan kritik keras kepada Balotelli, Chiellini menilai ada sosok yang jauh lebih parah.

"Namun, ada yang lebih buruk, Felipe Melo: benar-benar yang terburuk dari yang terburuk. Saya tidak bisa mentolerir orang yang tidak punya rasa hormat, mereka yang selalu ingin menjadi perlawanan. Bersamanya, situasi selalu berpotensi menjadi perkelahian. Saya juga mengatakan itu kepada direksi: dia adalah apel busuk," sambung Chiellini.