Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Dihajar Genoa 0-2, Juventus Seperti Tak Punya Jiwa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |18:09 WIB
Dihajar Genoa 0-2, Juventus Seperti Tak Punya Jiwa
Juventus seperti tidak punya jiwa ketika dihajar Genoa 0-2 di Liga Italia 2026-2027 (Foto: Juventus)
A
A
A

LEGENDA sepakbola Italia, Paolo Di Canio, melihat Juventus seperti tak punya jiwa ketika dihajar Genoa 0-2 pada lanjutan Serie A 2026-2027. Ia yakin tidak ada solusi untuk membangkitkan si Nyonya Tua.

Duel Genoa vs Juventus itu merupakan giornata 9 Liga Italia 2026-2027. Laga digelar di Stadion Luigi Ferraris (Marassi), Genoa, Italia, Kamis (29/10/2026) dini hari WIB.

Genoa vs Juventus di Liga Italia 2026-2027 (Foto: Juventus)
Genoa vs Juventus di Liga Italia 2026-2027 (Foto: Juventus)

Dua gol Genoa dicetak oleh Kingsley Ehizibue (12’) dan Tommaso Baldanzi (28’). Itu jadi kekalahan ketiga secara beruntun yang dialami Juventus di Liga Italia 2026-2027.

1. Tanpa Identitas

Di Canio merasa khawatir dengan apa yang dilihat dari mantan timnya tersebut. Ia menyebut Juventus bermain tanpa identitas serta tidak memiliki jiwa.

“Tidak ada identitas, tidak ada jiwa, di tim ini. Anda bisa mengubah sistem. Anda bisa saja mengalahkan tim-tim seperti Lecce, di Italia, beberapa tim tidaklah kuat,” kata Di Canio, dikutip dari Football Italia,  Kamis (29/10/2026).

“Mereka terlihat sangat cantik tetapi tidak bisa (bermain lebih) menggigit di depan gawang,” imbuh pria berusia 58 tahun tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/47/3250793/hasil_ac_milan_vs_bologna_di_liga_italia_2026_2027-Xtas_large.jpg
Hasil Liga Italia 2026-2027: AC Milan Keok dari Bologna, Inter Milan Permalukan Venezia 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/47/3250660/jay_idzes-aWT0_large.jpg
Jay Idzes Tak Main, Aquilani Akui Pertahanan Sassuolo Rapuh saat Dibantai Lazio 2-6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/47/3250601/mirwan_suwarso_bangga_como_1907_menang_4_1_atas_manchester_united_timnasxtra-UYtp_large.jpg
Kisah Mirwan Suwarso, Pernah Malas Kerja Kini Bawa Como 1907 Berjaya di Italia dan Eropa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/47/3250581/lazio_menang_6_2_atas_sassuolo_di_liga_italia_2026_2027_officialsslazio-S3sL_large.jpg
Hasil Liga Italia 2026-2027: Jay Idzes Saksi Sassuolo Dihajar Lazio 2-6, AS Roma vs Cagliari 4-2!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/29/49/1766061/speed-adrenaline-pimpin-perburuan-gelar-juara-di-lintasan-balap-kpl-season-2-wwc.webp
Speed Adrenaline Pimpin Perburuan Gelar Juara di Lintasan Balap KPL Season 2
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/31/pelatih_liverpool_andoni_iraola.jpg
Fans Liverpool Desak Iraola Jadikan Pemain Spesial Ini Starter Lawan Arsenal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement