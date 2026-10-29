Dihajar Genoa 0-2, Juventus Seperti Tak Punya Jiwa

Juventus seperti tidak punya jiwa ketika dihajar Genoa 0-2 di Liga Italia 2026-2027 (Foto: Juventus)

LEGENDA sepakbola Italia, Paolo Di Canio, melihat Juventus seperti tak punya jiwa ketika dihajar Genoa 0-2 pada lanjutan Serie A 2026-2027. Ia yakin tidak ada solusi untuk membangkitkan si Nyonya Tua.

Duel Genoa vs Juventus itu merupakan giornata 9 Liga Italia 2026-2027. Laga digelar di Stadion Luigi Ferraris (Marassi), Genoa, Italia, Kamis (29/10/2026) dini hari WIB.

Genoa vs Juventus di Liga Italia 2026-2027 (Foto: Juventus)

Dua gol Genoa dicetak oleh Kingsley Ehizibue (12’) dan Tommaso Baldanzi (28’). Itu jadi kekalahan ketiga secara beruntun yang dialami Juventus di Liga Italia 2026-2027.

1. Tanpa Identitas

Di Canio merasa khawatir dengan apa yang dilihat dari mantan timnya tersebut. Ia menyebut Juventus bermain tanpa identitas serta tidak memiliki jiwa.

“Tidak ada identitas, tidak ada jiwa, di tim ini. Anda bisa mengubah sistem. Anda bisa saja mengalahkan tim-tim seperti Lecce, di Italia, beberapa tim tidaklah kuat,” kata Di Canio, dikutip dari Football Italia, Kamis (29/10/2026).

“Mereka terlihat sangat cantik tetapi tidak bisa (bermain lebih) menggigit di depan gawang,” imbuh pria berusia 58 tahun tersebut.