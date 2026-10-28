Kisah Mirwan Suwarso, Pernah Malas Kerja Kini Bawa Como 1907 Berjaya di Italia dan Eropa!

Mirwan Suwarso yang pernah malas kerja pada 2012, kini muncul sebagai Presiden Como 1907. (Foto: X/@TimnasXtra)

KISAH Mirwan Suwarso, pernah malas kerja pada 2012 kini membawa Como 1907 berjaya di Italia dan Eropa akan diulas Okezone. Nama Mirwan Suwarso dielu-elukan pencinta sepakbola Tanah Air saat ini.

Sebab, berkat kerja kerasnya, pria asal Indonesia itu membawa Como 1907 muncul sebagai kekuatan baru sepakbola Italia dan Eropa. Namun, sebelum menjadi Presiden Como 1907 pada 2023, Mirwan Suwarso pernah lama menjalani pekerjaan sebagai Head of Creative di MSP Entertainment.

Dalam periode 2012-2020, ia bertugas membuat konsep kreatif, penulisan naskah, serta produksi konten hiburan di perusahaan tersebut. Pengalaman di industri film dan hiburan menjadi bagian penting dari perjalanan profesional pria kelahiran Malang, Jawa Timur, pada 18 Februari 1971 tersebut.

1. Pernah Malas Kerja

Tweet Mirwan Suwarso yang malas kerja pada 2012. (Foto: X/@mirwansuwarso)

Medio 2012, Mirwan Suwarso pernah nge-tweet di akun X-nya, @mirwansuewarso. Saat itu, ia nge-tweet kata “males kerja”.

Mungkin, tweet tersebut terdengar biasa saja saat itu. Namun, ketika tweet tersebut ditemukan pada 2026, menjadi hal yang istimewa.

Banyak netizen yang menjadikan Mirwan Suwarso sebagai inspirasi. Sebab, siapa sangka, Mirwan Suwarso yang pernah malas kerja pada 2012, sekarang menjadi salah satu sosok kebanggaan publik sepakbola Indonesia maupun Kota Como.