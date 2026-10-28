Hasil Liga Italia 2026-2027: Jay Idzes Saksi Sassuolo Dihajar Lazio 2-6, AS Roma vs Cagliari 4-2!

SEBANYAK tiga pertandingan lanjutan pekan ke-9 Liga Italia 2026-2027 digelar pada Rabu (28/10/2026) dini hari WIB. Dari tiga pertandingan itu melibatkan tim-tim yang sedang bersaing di papan atas klasemen sementara Liga Italia 2026-2027, yakni Lazio, AS Roma dan Como 1907.

1. Hasil Sassuolo vs Lazio

Setelah absen sekira satu bulan, kapten Timnas Indonesia Jay Idzes kembali masuk Daftar Susunan Pemain (DSP) Sassuolo. Jay Idzes duduk di bangku cadangan dan menjadi saksi kekalahan Neroverdi -julukan Sassuolo- dari pemuncak klasemen sementara Liga Italia 2026-2027, Lazio.

Jay Idzes kembali masuk DSP Sassuolo saat menjamu Lazio. (Foto: X/@TimnasXtra)

Ketiadaan Jay Idzes di jantung pertahanan Sassuolo dimanfaatkan betul Gli Aquilotti -julukan Lazio. Gol-gol Lazio dicetak Taylor pada menit kedua, Isaksen (13’), Mussolini (16’), Zaccagni (45+1’) dan Noslin (56’ dan 65’).

Sementara itu, dua gol Sassuolo tercipta karena gol bunuh diri Sutalo (7’) dan Esposito (43’). Tambahan tiga poin membuat Lazio kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2026-2027 dengan 25 angka, unggul tiga poin atas Inter Milan di posisi dua.

Bagaimana dengan Sassuolo? Skuad asuhan Alberto Aquilani itu terdampar di posisi 14 dengan delapan angka. Semenjak Jay Idzes cedera, Sassuolo hanya mendapatkan satu angka dalam lima laga terkini di Liga Italia 2026-2027.

Diprediksi, Jay Idzes akan melakukan comeback saat Sassuolo menjamu Fiorentina di lanjutan pekan ke-10 Liga Italia 2026-2027 yang berlangsung di Mapei Stadium pada Selasa, 3 November 2026 dini hari WIB.