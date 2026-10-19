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4 Tim Liga Italia 2026-2027 Belum Terkalahkan hingga Giornata 7, Kota Milan dan Roma Berjaya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |11:42 WIB
4 Tim Liga Italia 2026-2027 Belum Terkalahkan hingga <i>Giornata</i> 7, Kota Milan dan Roma Berjaya!
Ada empat tim di Liga Italia 2026-2027 yang belum terkalahkan hingga giornata tujuh (Foto: AC Milan)
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EMPAT tim belum merasakan kekalahan hingga giornata 7 Liga Italia 2026-2027! Hal ini membuat jalannya kompetisi semakin seru.

Pekan ketujuh Liga Italia 2026-2027 ditutup oleh 4 laga yang digelar Minggu 18 Oktober malam hingga Senin (19/10/2026) dini hari. Dua dari 4 pertandingan itu melibatkan 2 klub yang belum terkalahkan.

1. AC Milan Hajar Atalanta 3-2

AC Milan vs Atalanta berakhir 3-2 (Foto: AC Milan)
AC Milan vs Atalanta berakhir 3-2 (Foto: AC Milan)

AC Milan sukses meneruskan catatan positifnya di bawah pelatih anyar Ruben Amorim. Rossoneri menumpas Atalanta 3-2 di Stadion San Siro, Milan, Minggu 18 Oktober 2026 malam WIB.

Milan bahkan nyaris kalah setelah unggul 3-0 via Goncalo Ramos (24’), Adrien Rabiot (43’), dan Mario Gila (57’). Atalanta mampu memperkecil skor dengan gol Gianluca Gaetano (66’) dan Nikola Krstovic (81’).

Hasil itu memastikan Milan meraup 15 poin dari 7 giornata yang sudah digelar. Il Diavollo Rosso kini bertengger di posisi 4 dan berjarak hanya 4 angka dari sang musuh bebuyutan Inter Milan.

Tim kedua yang sukses mempertahankan catatan tidak terkalahkan adalah Lazio. Gli Aquilotti tampil impresif dengan menghancurkan Juventus 3-0 di kandang lawan, Senin (19/10/2026) dini hari WIB.

 

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