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Hasil Liga Italia 2026-2027 Semalam: AC Milan Bungkam Atalanta, Juventus Dipermalukan Lazio 0-3!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |05:46 WIB
Hasil Liga Italia 2026-2027 Semalam: AC Milan Bungkam Atalanta, Juventus Dipermalukan Lazio 0-3!
AC Milan menang 3-2 atas Atalanta di Liga Italia 2026-2027. (Foto: Laman resmi AC Milan)
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HASIL Liga Italia 2026-2027 semalam akan diulas Okezone. Sebanyak empat pertandingan digelar, termasuk melibatkan tim-tim besar seperti AC Milan dan Juventus.

1. Hasil AC Milan vs Atalanta

Setelah bermain 1-1 dengan Sassuolo pekan lalu, Rossoneri -julukan AC Milan- bangkit saat bersua Atalanta pada Minggu 18 Oktober 2026 malam WIB. Dalam laga yang digelar di Stadion San Siro itu, AC Milan sempat unggul 3-0 atas La Dea -julukan Atalanta.

AC Milan menang dramatis 3-2 atas Atalanta. (Foto: Laman resmi AC Milan)
AC Milan menang dramatis 3-2 atas Atalanta. (Foto: Laman resmi AC Milan)

Gol-gol AC Milan dicetak via eksekusi penalti Goncalo Ramos pada menit 24, Adrien Rabiot (43’) dan Mario Gila (57’). Setelah unggul 3-0, skuad asuhan Ruben Amorim lengah.

Akibatnya, Atalanta sanggup mempertipis kedudukan lewat Gianluca Gaetano pada menit 66 dan Nikola Krstovic (81’). Beruntung, AC Milan mampu mempertahankan keunggulan 3-2 hingga laga berakhir.

Berkat kemenangan ini, AC Milan kukuh di posisi empat klasemen sementara Liga Italia 2026-2027 dengan 15 angka. Rossoneri terpaut empat poin dari Inter Milan di puncak.

2. Hasil Juventus vs Lazio

Hasil jauh dari kata baik diterima Juventus saat menjamu Lazio di lanjutan pekan ketujuh Liga Italia 2026-2027 pada Senin (19/10/2026) dini hari WIB. Meski tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 58 persen, Juventus justru tumbang 0-3 dari Gli Aquilotti -julukan Lazio– di kandang sendiri.

 

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