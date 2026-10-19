HASIL Liga Italia 2026-2027 semalam akan diulas Okezone. Sebanyak empat pertandingan digelar, termasuk melibatkan tim-tim besar seperti AC Milan dan Juventus.
Setelah bermain 1-1 dengan Sassuolo pekan lalu, Rossoneri -julukan AC Milan- bangkit saat bersua Atalanta pada Minggu 18 Oktober 2026 malam WIB. Dalam laga yang digelar di Stadion San Siro itu, AC Milan sempat unggul 3-0 atas La Dea -julukan Atalanta.
Gol-gol AC Milan dicetak via eksekusi penalti Goncalo Ramos pada menit 24, Adrien Rabiot (43’) dan Mario Gila (57’). Setelah unggul 3-0, skuad asuhan Ruben Amorim lengah.
Akibatnya, Atalanta sanggup mempertipis kedudukan lewat Gianluca Gaetano pada menit 66 dan Nikola Krstovic (81’). Beruntung, AC Milan mampu mempertahankan keunggulan 3-2 hingga laga berakhir.
Berkat kemenangan ini, AC Milan kukuh di posisi empat klasemen sementara Liga Italia 2026-2027 dengan 15 angka. Rossoneri terpaut empat poin dari Inter Milan di puncak.
Hasil jauh dari kata baik diterima Juventus saat menjamu Lazio di lanjutan pekan ketujuh Liga Italia 2026-2027 pada Senin (19/10/2026) dini hari WIB. Meski tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 58 persen, Juventus justru tumbang 0-3 dari Gli Aquilotti -julukan Lazio– di kandang sendiri.