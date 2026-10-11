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Hasil Liga Italia 2026-2027: Como Ditahan Imbang 10 Pemain AS Roma

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |19:52 WIB
Hasil Liga Italia 2026-2027: Como Ditahan Imbang 10 Pemain AS Roma
Hasil Liga Italia 2026-2027: Como Ditahan Imbang 10 Pemain AS Roma (Instagram/@officialasroma)
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JAKARTA  - Como 1907 harus puas bermain imbang melawan AS Roma pada pekan ke-6 Liga Italia 2026-2027. Como 1907 gagal mengalahkan 10 pemain AS Roma dalam pertandingan itu. 

1. Babak Pertama

Pertandingan Como melawan AS Roma digelar di Stadion Sinigaglia, Minggu (11/10/2026). Bertindak sebagai tim tamu, Gialorrosi justru memiliki peluang lebih dulu. Namun, sepakan Paulo Dybala masih mampu ditangkap kiper Como, Jean Butez. 

AS Roma kembali mendapatkan peluang lewat Lorenzo Pellegrini. Namun, tembakannya masih melebar. 

Como kemudian berhasil menemukan ritme permainan. Sejumlah peluang didapat Trevoh Chalobah dan Maxence Caqueret. Tapi, tak ada yang mengancam gawang AS Roma yang dikawal Pierluigi Gollini. 

Como 1907 (Foto: UEFA)
Como 1907 (Foto: UEFA)

AS Roma kemudian gantian mendapatkan peluang emas melalui Donyell Malen. Namun, tembakannya hanya melebar tipis di samping gawang Como. 

Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Tim asuhan Cesc Fabregas itu memiliki penguasaan bola lebih baik yakni 57% berbanding 43%. Namun, AS Roma melepaskan tembakan lebih banyak yakni 5 berbanding 3. 

2. Babak Kedua

Pada babak kedua, AS Roma dihantui mimpi buruk. Donyell Malen diganjar kartu merah setelah menekel keras kepada Kaiki. 

Unggul jumlah pemain, Como lebih leluasa mengendalikan permainan. Maximo Perrone dan Anastasios Douvikas sempat memberikan ancaman. Namun, tak ada yang mengarah tepat ke gawang. 

 

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Topik Artikel :
Liga Italia AS Roma Como 1907
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