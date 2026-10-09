Lionel Messi Pensiun, Pemain Como Bakal Warisi Nomor Punggung 10 di Timnas Argentina?

Lionel Messi Pensiun, Pemain Como Bakal Warisi Nomor Punggung 10 di Timnas Argentina? (Instagram/@afaseleccion)

JAKARTA - Direktur Olahraga Como 1907, Carlalberto Ludi, meyakini Nico Paz bakal mewarisi nomor punggung 10 di Timnas Argentina sepeninggal pensiunnya Lionel Messi.

1. Messi Pensiun

Lionel Messi telah pensiun dari Timnas Argentina. Pertandingan Timnas Argentina vs Timnas Benin pada Rabu (7/10/2026) itu menjadi laga perpisahannya.

Pada laga perpisahannya itu, Lionel Messi berhasil menutup karier internasionalnya dengan sempurna. Ia mencetak satu gol dan mengemas 2 assist untuk mengantar Timnas Argentina menang 3-0. Salah satu assist Messi diberikan kepada pemain Como, Nico Paz.

Pemain berusia 39 tahun itu menutup karier internasionalnya dengan catatan 208 penampilan bersama timnas senior. Messi menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Timnas Argentina.

Ia juga total mencetak 126 gol. Torehan itu menjadikan peraih 8 gelar Ballon d'Or itu top skor sepanjang masa Timnas Argentina.

Nico Paz (Instagram/@afaseleccion)

Sepanjang 21 tahun kiprahnya di panggung internasional Lionel Messi telah memenangkan Piala Dunia 2022 dan dua gelar Copa America bersama Timnas Argentina.

2. Pewaris Nomor 10

Kini, selepas pensiunnya Lionel Messi, muncul perdebatan siapa sosok yang cocok untuk mewarisi nomor punggung 10 di Timnas Argentina.

Carlalberto Ludi meyakini Nico Paz akan mewarisi nomor peninggalan Messi itu di Timnas Argentina.