PSS Sleman Dibantai Arema FC 0-3, Demerson Bruno Costa Akui Tim Kehilangan Fokus

SLEMAN - Tampil di kandang sendiri, PSS Sleman dipermalukan Arema FC dengan skor 0-3. Kedua tim bertemu pada pekan ke-10 Super League 2026-2027, di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026).

1. Dibantai Arema

Kehilangan konsentrasi pada awal pertandingan menjadi salah satu faktor yang membuat tim tuan rumah kesulitan mengembangkan permainan hingga peluit panjang dibunyikan.

Caretaker PSS Sleman, Demerson Bruno Costa, mengakui timnya tidak mampu mengawali pertandingan dengan baik. Gol cepat yang bersarang di gawang tim asuhannya menunjukkan kurangnya konsentrasi pada menit-menit awal sehingga memberikan keuntungan bagi tim tamu.

“Menurut saya, hasil pertandingan ini kurang baik. Kami tidak berhasil mendapatkan hasil maksimal. Sejak menit pertama pertandingan, kami sudah kebobolan, padahal bermain di kandang sendiri. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan pentingnya menjaga fokus sepanjang laga,” ujarnya, dikutip dari iLeague.

Tertinggal lebih dahulu, Demerson berupaya mengubah situasi pertandingan melalui instruksi dari tepi lapangan. Ia meminta para pemain lebih aktif melakukan rotasi posisi serta mencari alternatif serangan untuk menciptakan peluang.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. PSS justru kembali kebobolan melalui situasi bola mati yang membuat kedudukan berubah menjadi 0-2.

PSS Sleman vs Arema FC di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Memasuki babak kedua, PSS mencoba meningkatkan intensitas permainan dengan mengambil lebih banyak risiko. Sejumlah pergantian pemain dilakukan untuk memberikan energi baru sekaligus membuka variasi serangan. Melvyn Lorenzen, Matjeus Fornazari, Dimas Drajad, dan Kim Jeffrey dimasukkan untuk membantu tim mengejar ketertinggalan.

“Memasuki babak kedua dengan ketertinggalan 0-2, kami mencoba mengambil lebih banyak risiko. Kami melakukan sejumlah pergantian pemain, tujuannya adalah menghadirkan tenaga baru agar permainan tim bisa lebih baik,” ucapnya.

Sayangnya, upaya tuan rumah untuk memperkecil ketertinggalan tidak berjalan sesuai harapan. Alih-alih menemukan momentum untuk bangkit, PSS justru kembali kehilangan kendali permainan pada penghujung laga.